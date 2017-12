Ploile au adus sărăcia în Chirnogeni

Dacă ar fi să descriem printr-o expresie românească adaptată starea comunelor constănțene de după ploile de acum o săptămână, am spune că „apa trece, pagubele rămân”. Și vor mai rămâne multă vreme de acum încolo. Chiar dacă nu s-au înregistrat victime, iar autoritățile au intervenit prompt în cazul caselor și grădinilor inundate, oamenii încă mai au de suferit. Pe de-o parte, din cauza deteriorării drumurilor. Însă nu acesta este lucrul care-i afecteză cel mai mult pe locuitori. În cele mai multe localități au fost compromise sute, poate mii de hectare de culturi agricole. Din această cauză, oamenii care trăiau din agricultură nu vor mai avea cu ce să-și hrănească animalele, nu vor mai avea ce să mai vândă și, practic, își vor câștiga traiul mult mai greu. „De vreo patru ori am fost inundați, iar culturile de cereale au fost grav afectate. Terenurile sunt inundate, plantele stau în apă, au mucegăit, au fost distruse pur și simplu. E o problemă foarte mare. Partea rea e că nu se simte acum cât se va simți în viitor, când se vor scumpi toate și se vor găsi din ce în ce mai greu. O să fie vai de noi”, ne-a spus primarul comunei Chirnogeni, Gheorghe Manta. De parcă n-ar fi fost destul, problema va persista o bună perioadă de timp, pentru că nu numai plantele au fost afectate, ci și terenurile. În aceste condiții, ori nu se va mai planta nimic pe terenurile cu pricina, ori se va încerca remedierea problemei, ceea ce va solicita alte cheltuieli în plus.