Plop pus la pământ de vânt

Locuitorii de pe strada Tulcei, din zona parcării Secţiei 2 de Poliţie, au avut parte, ieri, de o sperietură zdravănă, din cauză unui plop care a cedat din cauza coroanei mari şi a vântului care se intensificase. Locatarii din zonă spun că plopul a căzut peste patru maşini aflate în parcare însă, din fericire, autovehiculele nu au fost grav avariate, pagubele înregistrate fiind minore. „Pomul a căzut şi peste maşina noastră, dar am reuşit s-o scoatem de sub coroana plopului. Are doar câteva zgârieturi cauzate de căderea copacului”, a declarat Georgeta Constantin, unul dintre proprietarii maşinilor pe care a căzut plopul.