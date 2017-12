Plus 300 de hectare de păduri

Asociaţia EcoAssist, prin Mişcarea naţională de împădurire “Plantăm fapte bune în România”, şi-a propus să împădurească circa 300 de hectare de teren. Până în prezent au fost realizate plantări pilot în patru judeţe (Argeş, Ialomiţa, Mehedinţi şi Timiş), fiind implicaţi 1.230 voluntari. Scopul Asociaţiei EcoAssist este îmbunătăţirea calităţii aerului pe care copiii din România îl respiră. Cei mici sunt mult mai vulnerabili decât adulţii la efectele adverse generate de poluarea atmosferică. În prezent, oamenii sunt expuşi la un aer de până la două ori mai poluat decât limita maximă admisă. Studii recente efectuate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii au evidenţiat că poluarea atmosferică are un impact negativ asupra mortalităţii infantile cauzate infecţiilor respiratorii. În plus, expunerea la poluanţii atmosferici creşte incidenţa infecţiilor respiratorii şi agravează astmul la copii. Un studiu efectuat de Centrul pentru politici durabile “Ecopolis” arată că, în România, în 2009, 633 de copii sub un an au murit din cauza unor boli ale sistemului respirator, în perioada 2004-2009 numărul de decese ajungând la 4.863. Mişcarea Naţională de Împădurire “Plantăm Fapte bune în România” este iniţiativă a societăţii civile tinere din ţara noastră, fiind programată a se derula pe o perioadă cuprinsă între cinci şi şapte ani.