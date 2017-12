Plus de încredere în tabăra Farului

După seria de patru meciuri consecutive fără înfrângere, atmosfera din tabăra Farului este încărcată de optimism, constănţenii fiind convinşi că vor bifa o nouă victorie, în confruntarea cu Dunărea Galaţi, programată sâmbătă, de la ora 20.00, pe teren propriu, în etapa a 8-a a Ligii a II-a.

„Ne aşteptăm la un joc dificil, dar ne cunoaştem foarte bine adversarul şi sper să facem ceea ce ştim, să fim pragmatici, să dăm totul pe teren şi la final să ne bucurăm pentru un nou succes. Este un moment important, ca şi la meciul cu Brăneşti, iar o victorie ne poate duce în partea superioară a clasamentului, la distanţă de celelalte echipe, şi să ne ofere liniştea necesară. Mi-aş dori să vină cât mai mulţi spectatori, mai ales că este un meci la lumina reflectoarele”, a spus antrenorul Marian Pană, care a caracterizat simplu evoluţia echipei din prima jumătate a turului: „Să fiu sincer, speram să fim mai sus, dar şi-aşa sunt mulţumit de băieţi. Ne-am luat punctele foarte greu, nu am reuşit să ne detaşăm în vreun meci, însă ocupăm o poziţie bunicică în clasament. Important este să ne mulţumim doar cu atât, pentru că putem creşte atât individual, cât şi colectiv”. Şi jucătorii contănţeni sunt optimişti după rezultatele înregistrate în ultimul timp. „Vom face tot ce este posibil să câştigăm acest meci, pentru că sunt trei puncte foarte importante, cu care am intra cu şanse reale în lupta pentru promovare. Consider că acest colectiv care se formează la Farul, cu puţin ajutor moral şi financiar, ar putea să facă pasul către prima ligă. Cred că la meciul de sâmbătă vor veni şi mai mulţi spectatori decât la Năvodari, unde am fost plăcut surprins de galerie”, a declarat fundaşul Lucian Dobre. „Nu ne interesează jocul adversarilor, ci al nostru, iar ultimele jocuri îmi dau încredere şi mă motivează şi mai mult. Avem un lot valoros, care poate promova şi ne-ar ajuta dacă fanii ar veni în număr mare la stadion. Nu ne gândim decât la victorie şi am arătat că ştim să jucăm la rezultat”, a adăugat atacantul Adrian Pătulea. Singura indisponibilitate din lotul Farului este Buzea, suspendat după cartonaşul roşu primit la Năvodari, în timp ce Sandu, Husein şi Lupu s-au antrenat normal.