PLUS vrea o alianță cu USR pentru locale și parlamentare

Dacian Cioloș își vede formațiunea pe cai mari și țintește pentru PLUS primăria Clujului, unde în fotoliul de primar este liberalul Emil Boc. „Vedem că deja succesul pe care îl are Clujul vine şi cu neajunsuri pe care va trebui să le rezolvăm legate şi de circulaţie, de riscul de poluare, aglomeraţia din oraş, de infrastrucutră şi de conectarea cu celelalte regiuni din jur. O să venim la momentul oportun cu o viziune şi un program pe care noi îl vom propune pentru clujeni şi evident cu un candidat", a afirmat Dacian Cioloş, duminică, într-o conferinţă de presă la Cluj Napoca. El a mai spus că PLUS are perspective şi pentru mediul rural, nu doar pentru oraşele mari şi că vor prezenta candidaţi pentru toate oraşele, inclusiv pentru Cluj-Napoca. „Noi credem că avem şanse şi perspective foarte bune în toate oraşele, şi nu doar în oraşele mari. În PLUS am început deja să construim o echipă care se va focaliza pe rural. În fiecare filială judeţeană avem un responsabil pe rural şi vrem să pregătim în mod specific şi adaptat candidatuile pentru mediul rural, pentru că în mediul urban avem în mod clar perspective foarte bune, vom prezenta candidaţi pentru toate acete oraşe şi pentru Cluj-Napoca“, a explicat Cioloş.Consiliul Naţional PLUS a decis, duminică, să adreseze o scrisoare deschisă membrilor USR în care transmite că vrea continuarea Alianţei pentru alegerile locale şi parlamentare de anul viitor, precum şi transformarea acesteia, la un moment dat, într-o fuziune a celor două partide. USR a demarat o consultare, online, a membrilor formaţiunii în vederea reconfirmării lui Dan Barna la şefia partidului, procedură care va dura cinci zile. Reprezentanţii conducerilor USR şi PLUS se vor întruni vinerea viitoare, a anunţat, duminică, Dacian Cioloş.