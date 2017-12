Pluto ar putea ascunde oceane

Un studiu efectuat de oamenii de ştiinţă din cadrul Universităţii Santa Cruz din California susţine că există o posibilitate crescută ca Pluto, corpul ceresc retrogradat de la stadiul de planetă, să ascundă oceane adânci de circa 170 de kilometri sub crustă de gheaţă care măsoră aproximativ 200 de kilometri grosime... Chiar dacă temperatura la suprafaţa lui Pluto scade sub - 230 de grade Celsius, există încă şansa ca sub uriaşa crusta de gheaţa să zacă oceane de apă lichidă. Teoria nu este încă demonstrată. Savanţii susţin că existenţa oceanelor este condiţionată de prezenţa unui nucleu solid al corpului ceresc, fapt nedovedit până în prezent. Cel mai probabil, răspunsul va veni în anul 2015, atunci când sonda spaţială New Horizons va ajunge în apropiere de Pluto şi va examina secretele acesteia.