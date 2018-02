PMP revine cu iniţiativa privind reducerea numărului de parlamentari la 300

10:39:24 / 02 Februarie 2018

TOMAC MERGE IN POPOR

Nu este prima data cand se propune asa ceva, si niici nu se poate realiza, Parlamentul fiind rezervat celor obedientii politicii de partid si gata sa voteze ceea ce li se ordona. Este evident ca din ceea ce pretinde a fi PNL, n-a mai ramas decat firma, asa zisa doctrina liberala fiind infestata pentru totdeauna in urma concubinajului dintre PNL si PSD din care a rezultat corcitura malefica USL. A fost totusi o vreme in care PNL a mimat dorinta de reducere a nr. de parlamentari. In noiembrie 2002 nemuritorul Hasotti a declarat in Parlament ca Romania are cel mai mare guvern din Europa ( gvvern pesedist ) format din 27 de ministri si 186 de secretari de stat. La randul sau, nici Basescu n-a reusit sa reduca nr. parlamentarilor desi avea de partea sa rezultatul referendumului de care nu s-a sinchisit nimeni, vointa cetatenilor fiind ignorata ca intotdeauna. Reducerea nr. parlamentarilor si membrilor guvernului inseamna reducerea drastica a posibilitatii de a recompensa pe cei care sprijina financiar politica partidelor respective si care asigura voturile necesare cu ocazia alegerilor. Exista o anumita clientela politica cu care nu te poti juca si care nu se multumeste doar cu vorbe goale. Revenind la Hasotti, din declaratiile acestuia rezulta ca nu a fost decat un oportunist gata sa faca orice pentru a ramane parlamentar si sef de organizatie. Pe langa exemplul dat mai sus, reamintim ca in aprilie 2012 Hasotti declara ca nu este de acrod cu reducerea nr. de parlamentari. Istoria demonstreaza ca le este mai usor politicianistilor sa scada salariile decat sa scada nr. parazitilor politici. Faptul ca PMP cere sprijinul USR. ne duce cu gandul la orbul care a cerut sprijinul ologului pentru a se putea deplasa. Tomac este un idealist cand crede ca prin plimbarea si galagia cetatenilor in strada se va putea schimba ceva in bine in Romania. Parlamentarii, politicianistii " merg in popor " doar cu ocazia alegerilor .