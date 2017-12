PNȚCD visează la reinstaurarea monarhiei

De când a ajuns Traian Băsescu la Cotroceni, auzim membrii PNȚCD lingușind fie PDL, fie PNL, doar-doar îi va lua și pe ei cineva sub aripa protectoare. Istoria recentă a țărăniștilor a demonstrat că au susținut partidele care i-au adus în funcții de conducere, când și când, chiar dacă acele partide au acționat, uneori, chiar împotriva românilor. I-am auzit pe țărăniști vorbind despre PDL ca despre cel mai important partid de pe scena politică românească și afirmând că PNȚCD s-ar vedea alături de democrat liberali conducând destinele României. Aceleași vorbe s-au spus și despre PNL și tot așa, în ultimii 10 ani, țărăniștii nu au făcut altceva decât să-și alunge și puținii susținători pe care îi mai aveau, pentru că nu-i lucru ușor să te dai de pe o parte pe alta și nici să pupi într-una funduri.

REFERENDUM Trecând peste descrierea care probabil v-a tăiat pofta de mâncare, PNȚCD încearcă să arate din nou că ar mai avea ceva coloană vertebrală. Am glumit. Foarte contestatul președinte al PNȚCD - Aurelian Pavelescu - încearcă să dreagă busuiocul (realizând că-i sunt numărate zilele în partid și ținând cont că și instanțele de judecată spun că nu mai are ce căuta la conducerea formațiunii) afirmând că partidul său nu are discuții oficiale cu PDL și PNL, ci doar contacte informale, susținând însă o platformă comună a dreptei după modelul CDR și modelul Corneliu Coposu. Și uite așa clipește Pavelescu frumos din gene și mai spune și altele care au ajuns cu siguranță la sufletul rănit al colegilor de partid. El susține că formațiunea nu va fuziona cu niciun partid, declarându-se sceptic și în privința unei uniri a PDL cu PNL. Palevescu a punctat însă atunci când a spus că este posibil ca PNȚCD să nu aibă candidat la prezidențiale (nu că ar conta în vreun fel dacă l-ar avea) pentru că republica nu este o formă de guvernământ legitimă în România, că o bună parte a populației are simpatii monarhiste și că trebuie organizat un referendum în acest sens. Și a venit și reacția. „Chiar dacă părerea sa nu mai contează, nu putem să nu recunoaștem că Pavelescu are dreptate în această privință. Indiferent de acest lucru, nu președintele decide dacă partidul se antamează sau nu într-o alianță sau fuziune, ci Biroul Național“, a declarat președintele, și el contestat, al PNȚCD Constanța, Tudorel Chesoi. Chiar și așa, Pavelescu nu are șanse să-și spele păcatele și să mai aibă vreo șansă la șefia partidului. Nu din alt motiv, dar de la 2% a ajuns la 0,2%.