„PNDI - bani pentru PDL!”

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII Deputatul PSD Valeriu Zgonea critică, pin intermediul unui comunicat de presă, modul în care „actualii guvernanţi toacă Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, cei mai mulţi bani fiind direcţionaţi către clientela politică”. Una dintre metodele de tocat banii, potrivit lui Zgonea, este dirijarea Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (PNDI), prin intermediul căruia, spune social democratul, fondurile pentru asfaltări şi reabilitări de drumuri sunt împinse în cea mai mare parte a lor către administraţiile conduse de reprezentanţii Puterii. Valeriu Zgonea spune că, în spatele unor intenţii aparent bune, Guvernul împarte cu ocale diferite fondurile pentru refacerea infrastructurii. „Cele mai mari sume alocate pe judeţe, pentru lucrările din cadrul acestui program, se regăsesc în Suceava (360.456.451,61 de lei fără TVA), Bistriţa-Năsăud (311.280.645 de lei fără TVA), Dâmboviţa (292.858.064 de lei fără TVA), unde preşedinţii de consilii judeţene sunt oameni de nădejde ai partidului. De PDL e vorba”, a spus Zgonea. Pe de altă parte, precizează parlamentarul, cele mai mici sume le-au primit Brăila (178.675.000 de lei fără TVA), Călăraşi (193.862.903 de lei fără TVA), Galaţi (199.313.709 de lei fără TVA), unde conduc social democraţi sau liberali, iar „culoarea politică dăunează grav investiţiilor de orice fel”.

SUME DIFERENŢIATE În comunicat, parlamentarul Opoziţiei spune că, dacă raportăm sumele respective la numărul de locuitori, cele mai mari valori sunt în aceleaşi judeţe portocalii. „În Bistriţa-Năsăud, Ialomiţa, Covasna, Sălaj, sumele alocate pe cap de locuitor sunt de vreo trei ori mai mari decât la Iaşi, Galaţi, Bacău, Dolj, Constanţa (în jur de 300 - 400 de lei pe cap de locuitor al judeţelor din urmă). Aşadar, un cap de locuitor dintr-o localitate condusă de un pedelist este de 3 ori mai valoros decât un cap de locuitor dintr-o altă localitate, condusă de un pesedist! Unde credeţi că se vor moderniza mai multe drumuri? Alba şi Arad sunt în top, ambele conduse de pedelişti”, a precizat Zgonea. El ne mai arată că foarte interesant este să aflăm cât costă un km de drum, pentru că preţul variază de la un judeţ la altul, după criterii necunoscute. „Dacă la Constanţa reabilităm un kilometru de drum cu 900.000 de lei, în Bistriţa-Năsăud acelaşi kilometru costă aproape 2.500.000 lei. Nimeni din Guvern nu ne spune cum s-a ajuns la asemenea cifre şi diferenţe uriaşe. În plus, există reglementări legale privind standardele de cost pentru modernizarea şi reabilitarea drumurilor judeţene şi comunale, de care nu se ţine seama. Potrivit acestor standarde, costul estimativ pentru un kilometru de drum comunal este 890.000 de lei, iar pentru un kilometru de drum judeţean – 1.500.000 de lei. Credeţi că pedeliştii se încurcă în aceste „detalii”? Nu au niciun motiv, pentru că banii vor fi plătiţi prin 2013, de viitorul guvern. Dacă se alege praful de deficitul bugetar, e treaba altora”, a mai spus Valeriu Zgonea.

PRIMĂRIILE USL, ÎN SUBSOLUL CLASAMENTULUI Într-un alt clasament făcut de social democratul Valeriu Zgonea, cele mai multe localităţi beneficiare de aceste investiţii sunt, din nou, cele conduse de primari ai PDL: 59% din totalul lucrărilor (51% din drumuri judeţene, 62% din drumuri comunale). „Cu toate că PSD are cei mai mulţi primari la nivel naţional (35% din numărul total), localităţile conduse de primarii noştri primesc doar 15% din lucrări. În Bacău avem 39% dintre primari şi primim zero lei. În Brăila şi Teleorman avem 50% dintre primari, primim tot zero lei. La Constanţa, 60% dintre primari sunt social-democraţi, primim... 5% din totalul lucrărilor. În alte şase judeţe, Bacău, Bihor, Brăila, Galaţi, Timiş şi Teleorman, localităţile cu primari PSD nu au primit bani nici măcar pentru un kilometru de drum, unul singur, de ochii lumii, să se asfalteze de la primărie la dispensar. Românii sunt împărţiţi între pedelişti şi ceilalţi. Un lucru e clar pentru toată lumea: indiferent de programe, de investiţii, de proiecte, banii sunt pentru PDL. Doar ei, pedeliştii, ştiu ce e bine, ei au dreptate, ei decid binele naţiunii. Pentru PDL, democraţia e o poveste. Însă anul viitor, la alegeri, povestea poate avea un alt sens”, a mai spus Zgonea.