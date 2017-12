P!nk a pozat goală pentru o campanie de protecţie a animalelor

Cântăreaţa americană P!nk a pozat goală pentru o campanie publicitară a organizaţiei People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), care activează în domeniul protecţiei animalelor, informează contactmusic.com. Afişul în care P!nk, în vârstă de 35 de ani, apare goală, cu genunchii la gură şi râzând, are 27 de metri lăţime şi a fost dezvelit miercuri în Times Square din New York. Această ocazie a fost folosită de PETA pentru a marca debutul Săptămânii Modei din metropola americană. Afişul conţine sloganul "Aş sta mai degrabă goală decât să port blănuri - P!nk pentru PETA/ lI'd rather go naked than wear fur - P!nk for Peta". "Mi-ar plăcea să spun că nu am purtat niciodată blănuri, dar, din nefericire, am trecut printr-o fază egoistă şi am purtat de câteva ori. Dar am devenit mai înţeleaptă, iar acum boicotez blănurile complet. Aş vrea ca toată lumea să fie forţată să înveţe despre ororile prin care trec aceste animale pentru tendinţele din modă. Sper ca persoanele care poartă blănuri să fie muşcate de fund de un animal asemănător celui a cărui blană o poartă pe spinare", a declarat P!nk.