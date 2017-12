“PNL a favorizat apariţia votului pe bani şi pe mîncare”

Liberal-democratul Cezar Preda a acuzat dur, sîmbătă, modul în care guvernul liberal a gestionat alegerile locale. În opinia lui, dacă sistemul nu va fi modificat, alegerile din toamnă vor fi şi mai rele, iar rezultatul va fi distorsionat, pentru că liberalii vor dispune de sume uriaşe pe care să le cheltuiască în campanie: “N-am văzut în politica românească o campanie cum a fost cea din vara lui 2008. A fost o campanie pe bani, iar Guvernul României se face vinovat de proastă gestionare sau de gestionare partinică în ceea ce priveşte ordinea, disciplina şi respectarea legii. Am acuzat ministrul de Interne şi pe primul-ministru că, prin tăcerea şi pasivitatea pe care au manifestat-o la alegerile locale, au născut în România un nou tip de vot - votul pe bani şi pe mîncare. Asta a legiferat PNL la alegerile din iunie 2008”. El consideră că “vor veni la vot numai cei care vin pentru bani sau pentru mîncare, ceea ce poate crea confortul unui guvernant cum este PNL. Noi nu vom avea banii PNL. Cîţi bani a aruncat PNL prin banii cash pe care i-a asigurat în campanie şi prin banii pe care i-au dat primarilor lor direct de la Guvernul României prin hotărîre de Guvern? PD-L nu are posibilitatea să ţină pasul cu aceştia”. În ciuda acuzaţiilor pe care le lansează la adresa PNL, liderul PD-L a declarat că singura alianţă postelectorală viabilă pe care o poate face partidul din care face parte este cea cu PNL: “Avem o componentă liberală în cadrul curentului majoritar popular şi avem o cunoaştere destul de amplă a ceea ce înseamnă liberalismul şi reprezentarea liberalismului în România. Am avut o Alianţă Dreptate şi Adevăr care s-a întrerupt în mersul ei şi în programul de guvernare din cauza unor interese personale ale unor lideri ai PNL. În schimb, la nivelul României, am colaborat, de foarte multe ori, destul de bine, chiar foarte bine în unele locuri, cu organizaţiile judeţene ale PNL”. Liderul democrat-liberal a dat apoi vina pe premierul Călin Popescu Tăriceanu pentru ruperea relaţiilor dintre PNL şi PD-L: “Oamenii care au vrut ca această Alianţă să continue o vor face şi de-o parte şi de alta. Deci n-are rost să spunem noi acum pe cine vrem şi pe cine nu vrem. Noi ne-am exprimat, însă, ferm poziţia asupra premierului, care, din punctul nostru de vedere, a făcut cel mai impardonabil gest politic - să-şi dea camaradul, colegul afară de la putere, pentru a se agăţa de guvernare. Astea se uită mai greu. Dar vom discuta şi vom găsi resursele pentru a face o construcţie, dacă va fi nevoie”. Declaraţiile lui Preda vin după cele ale preşedintelui Camerei Deputaţilor, liberalul Bogdan Olteanu, care a declarat, săptămîna trecută, că nu exclude o alianţă cu PD-L, în situaţia în care, “după alegeri, democrat-liberalii se vor distanţa de preşedintele Traian Băsescu”.