PNL bagă pumnul în gura liderilor. Cum a fost exclus un liberal de frunte

19:17:26 / 28 Ianuarie 2019

Pai ...

... la Giurgiu-orasul bronzatilor si coloratilor la propriu si la figurat - functioneaza de prea multi ani acel melange politico-subteran precum USL-ul , chiar avant la lettre . Inca din anii '90 s-a produs fuziunea fizica si mentala-partinica dintre fruntasii PSD -PNL-PNT-PDL si borfasii tuciurii : talhari , proxeneti , contrabandisti , traficanti de persoane , de arme si de droguri , gainari de fonduri europene si guvernamentale , adunand laolalta , primari , consilieri , deputati , senatori , ministri , secretari de stat , ofiteri de armata , politisti , procurori , judecatori , avocati , notari , fosti securisti , chiar teroristi urmariti international etc. Ei bine , astia s-au corcit si puit continuu , punand stapanire pe judetul Giurgiu si pe toate judetele din jur , dictand cu tupeu in tot spatiul extracarpatic , precum mafia siciliana . Asta , liberalul cacareaza , cu o avere colosala , inca necercetata de institutiile statului , are numeroase optiuni politice pentru perioada care urmeaza : ori ramane alaturi de coloratii PNL , ori se duce alaturi de coloratii PSD , ori ajunge la coloratii din ALDE - toti , in corpore , parteneri de afaceri , adica mulgatori de tara ... Ne mai intrebam cand o sa apara o organizatie extremista , care sa-i execute pe nemernicii astia cu cate un glonte in ceafa ?