PNL Constanţa a tras linie pe 2007

PNL Constanţa a organizat sîmbătă, 22 decembrie 2007, petrecerea de sfîrşit de an, ocazie cu care a fost organizată „Gala premiilor PNL pentru mass-media”. Prin acestă Gală, conducerea filialei locale a PNL a dorit să recompenseze cele mai bune articole sau emisiuni radio sau de televiziune, precum şi pe cei mai buni jurnalişti constănţeni ai anului. La petrecerea de sfîrşit de an au luat parte peste 200 de membri PNL, dar şi invitaţi speciali. Cu această ocazie, preşedintele PNL Constanţa, Gheorghe Dragomir, a oferit o diplomă de execelenţă ansamblului folcloric Moştenitorii din Chişinău. Tot sîmbătă, liberalii au analizat şi rezultatele obţinute în acest an de PNL, ca partid politic.