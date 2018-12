PNL Constanța are un nou președinte

19:40:33 / 11 Noiembrie 2018

Cine ?

Ca tot se apropie alegerile , va garantez ca in localitatea in care imi desfasor activitatea , nu veti lua niciun vot ! Asa audienta veti avea ... Niste ratati politici , panarame electorale de fapt , veti ajunge acolo unde se afla PNTCD ! Adica , in rahatul in care v-a dus prostia , coruptia si iresponsabilitatea care va caracterizeaza . Mama voastra de javre USL-iste ... Sictir !