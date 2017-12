PNL Constanţa îl primeşte pe Stelian Duţu cu „braţele deschise”

Preşedintele Organizaţiei Judeţene PNL Constanţa, Gheorghe Dragomir, a declarat, ieri, într-o conferinţă de presă, că PNL are deschisă uşa oricui va dori să vină în acest partid. Liderul PNL Constanţa a făcut referire la foştii membri ai PD-L, care au fost alungaţi din partid. „Oricine a plecat de la PD-L sau de la alt partid poate să vină la PNL, uşa e deschisă pentru toţi, dar pentru primirea acestora trebuie să se facă mai întîi o evaluare”, a spus Gheorghe Dragomir. El a adăugat că în PNL poate veni chiar şi Stelian Duţu. „Putem discuta cu oricine, chiar şi cu Duţu, care are uşa deschisă la PNL”, a spus Gheorghe Dragomir. În cadrul conferinţei de presă, senatorul Puiu Haşotti l-a luat peste picior pe fostul său coleg de partid, Mircea Iustian, actualul prim-vicepreşedinte al PD-L Constanţa. „Dacă Iustian a ajuns al doilea în PD-L, şi în PNL nu era nici măcar în vreun for de conducere, înseamnă că noi, la PNL, avem oameni de mare valoare”, a zis Gheorghe Dragomir.