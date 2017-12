PNL Constanța își lansează candidații pentru primărie și CJC

07:09:09 / 23 Mai 2016

PARTIDUL INTEGRILOR ?

Din momentul in care Hasottii , Dragomir SI mANEA au intrat in USL nu mai exista partid liberal in Constanta , dupa cum nu mai exista nici in Romania diN acelasi motiv . Dl Hasotti a spus o sIngura data un adevar IN VIATA LUI , cand a declarat in Parlament ca " PSD - cel mai corupt partid din Europa , reprezinta tot ce poate fi mai perfid , malefic si ipocrit , un partid Fara rusine si fara Dumnezeu " . Ca nici Palaz nu este mai breaz o stim foarte bine . Tragic este faptul ca toti acesti parveniti , pretInd ca vor moderniza Romania ca ne vor binele . Regretabil este faptul ca unii inca mai cred in demagogia acestora . Nu intelegem de ce dl Chitac trebuie sa foloseasca orice prilej pentru a se dezvinovati de faptul ca a intrat in acest fost PNL . Sigur , pana acum n-a fostul omul nimanui , dar de cand a intrat in politica este omul celor trei care-l vor darama ; Hasotti , Dragomir si Manea .