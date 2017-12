PNL îl umilește pe profesorul Gheorghe Dumitrașcu

09:09:36 / 31 Martie 2016

porcu'

Cat despre revolutionarul de ultima ora Gheorghe Dumitrascu, poreclit "Porcul" sau "Guler Jegos", nu credem ca ura sa fata de capitalism, cu tot ce inseamna el, il va face sa refuze proprietatea asupra hectarului pe care il va dobandi ca proaspat revolutionar, nici ca va da cu piciorul la spatiul comercial in zona cu dever pe care trebuie sa il repartizeze primaria (da`, la Constanta, primarul zice ca n-are, si in cazul unora ca nea Ghita, chiar ca bine face!). Nici de calatoriile gratuite cu trenul (clasa a prima, pentru boieri), troleibuz moca (ca lui i trebuie unul intreg ca sa-i deplaseze generosu-i organism), scutire pe impozitul pe casa si alte facilitati, nu credem ca se va dispensa. Gheorghe Dumitrascu merita sa fie revolutionar cu acte in regula, tot atat cat merita un... Nicolae Ceausescu, Dumnezeu sa-l ierte, ca are pentru ce. Comunist toata viata a fost nea Ghita. Activist a devenit la tinerete si, daca nu exista rasturnarea de regim din 89, ar fi fost inmormantat cu stea bolsevica, in loc de cruce, in fruntea cortegiului. Nici dupa 89 nu s-a potolit si, in nenumarate ocazii, a guitat porceste si a grohait la fel impotriva ideii ca democratia ar fi superioara dictaturii, iar economia de piata celei planificate. Ziarele din epoca l-au citat mereu atunci cand s-a ridicat, cu manie proletara, nu de putine ori chiar de la tribuna parlamentului, in care imputea atmosfera la propriu, in calitatea sa de senator (unul din cei trei comici vestiti ai marelui Parlament, alaturi de A.Paunescu, cu care-si disputa porercla "Porcul" si Vece Tudor, cu care isi disputa titlul de cel mai jegos ales al poporului, cu singura diferenta ca la el era vorba de costumatie, iar la "Tribunul" se potrivea epitetul pentru limbaj) timp de trei mandate (1990-2000), impotriva ideii ca in Romania ar fi fost o revolutie sangeroasa. Teza sa era aceea ca niste betivi s-au impuscat intre ei pe strada, datorita starii de ebrietate, exact in timpul in care domnul Iliescu, fostul si perpetuul sau tovaras, se lupta cu teroristi in sediul CC-ului sau in cel al televiziunii romane, devenita brusc teribil de libera. A mai fost citat si atunci cand i-a numit pe revolutionari derbedei, alcoolici, oameni fara capatai si profitori. Dar momentul sau de glorie a fost in februarie 1992, cand un ziar (pe atunci, ca si acum, de opozitie, dar fata de alt adversar politic!...) a inceput sa publice lista cu cei care, in judetul Constanta, primeau, in calitate de membri de partid, avizul primului secretar pentru a colabora cu Securitatea. Al doilea nume publicat, din acel registru, ramas de la vechiul comitet judetean al PCR si recuperat de niste "binevoitori" a fost cel al senatorului in functie atunci Gheorghe Dumitrascu. In decursul timpului, pozitia sa fata de acea demascare publica a evoluat de la negarea totala a autenticitatii documentului, pana la recunoasterea sa insotita de justificari penibile: "este adevarat ca dadeam note informative la Securitate, dar ele contineau numai date despre starea materiala a unora dintre studentii mei, care isi permiteau sa solicite burse, calatorii gratuite cu trenul sau bilete la Paraul Rece sau Durau, in dauna altor colegi de-ai lor, din familii mai modeste din punct de vedere financiar". Cu alte cuvinte, ipochimenul nu turna la Securitate, ci facea un act de justitie sociala, primara, ca si spiritul sau. Primitiv cum il stim, "domnul cu gulerul vesnic murdar" langa care nu se aseza nici un coleg din Parlament, fie el si din acelasi partid, de teama sa nu-si imputeasca hainele cu mirosul insuportabil pe care il degaja, a sfarsit la fel de glorios, pe o lista in care ii are ca si colegi pe alti fosti politruci si vomitatori la sinistra institutie pe care am numit-o mai sus. (http://www.dezvaluiri.ro/exclusiv/79-tortionarii-de-ieri-revolutionarii-de-azi)