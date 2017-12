PNL îl va acţiona în judecată pe viceprimarul oraşului Năvodari

Preşedintele organizaţiei judeţene Constanţa a PNL, deputatul Gheorghe Dragomir, a declarat ieri că formaţiunea sa politică îi va acţiona în judecată pe cei trei demisionari de la Năvodari, viceprimarul localităţii, Ştefan Gălbău, şi consilierii locali Liliana Mara şi Aurel Broască, care au renunţat la funcţia de membru PNL. Dragomir a precizat că intenţia conducerii liberale la Constanţa este motivată de faptul că “foştii membrii PNL trebuie să-şi dea demisia şi din funcţiile publice pe care le deţin, deoarece ei le-au căpătat datorită faptului că la alegerile din 2004 se aflau pe listele PNL”. Gheorghe Dragomir a spus că nu va face acest demers înainte de a sta de vorbă cu Gălbău, Mara şi Broască, pentru a analiza motivele care au dus la această situaţie. Preşedintele PNL Constanţa a adăugat că respectivii au preferat să plece din PNL înainte de a fi excluşi, deoarece, în opinia deputatului, ei s-au aflat, de mai multe ori, în contradicţie cu hotărîrile biroului politic al PNL de la Năvodari. De partea cealaltă, viceprimarul localităţii Năvodari, Ştefan Gălbău, a reiterat faptul că principalul motiv pentru care a părăsit gruparea liberală este că organizaţia judeţeană a încercat să-l aducă în fruntea filialei locale pe Jean Tucan, actualul director executiv al Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri. \"Sincer, îmi pare rău că plec din PNL, dar Tucan, venit de numai cîteva luni în partid, a încercat să intre cu forţa pe funcţia de preşedinte, motivînd că el ar vrea să candideze la viitoarele alegeri la funcţia de primar. Cum Tucan se află în partid, înseamnă că eu, cel puţin, nu mai am ce căuta în această formaţiune politică. Poate că într-o zi voi reveni în PNL, dar numai atunci cînd nu am să îl mai văd pe Tucan în partid\", a declarat Ştefan Gălbău. Viceprimarul oraşului Năvodari a răspuns şi la acuzaţiile conducerii liberale, potrivit cărora el s-ar opune intereselor filialei locale PNL: \"Eu întotdeauna am susţinut interesele oraşului şi apoi pe cele ale partidului\". În final, el a ţinut să precizeze că s-a hotărît ca, la alegerile din 2008, să candideze, din postura de independent, la funcţia de primar al oraşului Năvodari.