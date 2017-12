PNL, în alertă. Mai mulți liberali vor să rupă ușa!

22:33:57 / 28 August 2017

Ha , ha !

PNL-ul nu si-a facut nici macar o reforma minimala , pana in acest moment , raportata la membri , doctrina , strategie , pe termen scurt , mediu si lung . Bine , oricum nu este in firea lor , Orban insusi a spus ca el va aduce voturi -verba volant - dar nu a spus de unde ... Catarama - alt ratat - a si spus de unde va lua voturi , mai precis , va desfiinta USR , PMP si ALDE ! Cu PSD-ul el avand o alianta mai veche , cimentata prin afaceri banoase , adica penale ! Cum-necum , plecarile anuntate , se vor face catre ALDE , iar tradatorii care se cunosc bine , ca au trecut si prin FSN , PDL , UNPR ,chiar PSD , sunt mari iubitori de functii publice platite regeste , nu mai pot rabda pana la alegeri , iar prognozele pe termen scurt , mediu si lung , spun ca ei cu PNL ar mai putea ajunge la putere , undeva prin mileniul patru , daca scapa de mafioti , mincinosi , bisnitari , neseriosi si trogloditi , de felul lui Relu Fenechiu , Chiuariu , Vosganian , Tariceanu , Zamfir , Decebal si Traian Remes , Turcan , Gorghiu , Quintus si inca altii , vreo sapte - zece mii ... Ce-i de facut ? Nimic ! Este prea tarziu pentru PNL si pentru membrii sai ! Va ajunge langa PNTCD si penelistii vor ingrosa randurile ratatilor politici -devoratori de partide , ca urmare a coruptiei , lipsei de seriozitate , infatuarii bolnave si lipsei de caracter , lipsei de criterii morale , in selectia cadrelor de conducere si aplecarea catre compromisuri de barbugii nenorociti , ba cu PSD-ul , ba cu PDL-ul , ba cu alte grupari mafiote ... Liberalii adevarati , curati , patrioti , scoliti , cu anvergura politica si capacitate manageriala isi pot avea locul meritat in USR , sau alaturi de gruparea din jurul lui Dacian Ciolos . Vreau sa vad un lider liberal , unul macar spre pilda , la mitingurile contra guvernului ... Le este frica ! Vor fi alungati , cu siguranta . Pentru ca nu mai sunt credibili si nu mai sunt luati in serios . Stiindu-se si faptul ca USL-ul functioneaza in judete , mai dihai , mai eficient si mai profitabil decat in anii guvernarii aliantei nenorocite !