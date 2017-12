PNL, la putere şi nu prea

NEMULŢUMIRE Cu toate că deţin, alături de social-democraţi, supremaţia în Parlament şi se află la guvernare, liberalii spun că încă nu deţin puterea adevărată. În acest sens, preşedintele PNL şi, totodată, al Senatului, Crin Antonescu, a declarat, ieri, că liberalii sunt la guvernare, dar nu sunt „la putere” atâta vreme cât instituţii ca DNA sau ANI schimbă sau numesc miniştri, iar Curtea Constituţională amână aplicarea unor legi cum este cea a referendumului. Antonescu a fost întrebat apoi cine este liderul opoziţiei, el răspunzând: „Cred că tot eu”, precizând că imixtiunile ANI, DNA şi Curţii Constituţionale în actul de guvernare sunt anormale într-o democraţie.

ORDONANŢE MAI PUŢINE În altă ordine de idei, Crin Antonescu a afirmat că doreşte realizarea unui mecanism la nivel parlamentar pentru limitarea ordonanţelor de urgenţă emise de Guvern. „Executivul are tendinţa naturală, ca orice Guvern, de a da cât mai multe ordonanţe. De asemenea, are, natural, tendinţa de a rezolva problemele practice, ordonanţele având avantajul că nu se mai discută, deci sunt cum vrea Guvernul, şi că intră în vigoare. Vrem să le limităm”, a afirmat Antonescu. În plus, el a spus că are în vedere că, la modificarea regulamentului Camerei superioare a Parlamentului, în fiecare lună, premierul să poată veni să discute şi să răspundă întrebărilor senatorilor. „I-am spus intenţia mea primului-ministru şi nu are absolut nimic împotrivă. Nici nu ar avea motive. Să fie aşa-numita „oră a primului-ministru”. O dată pe lună, un spaţiu de două-trei ore, cât este nevoie, unde parlamentarii să întrebe, iar primul-ministru să răspundă”, a explicat preşedintele Senatului. Întrebat cum va reglementa chestiunea absenţelor parlamentarilor de la comisii, Antonescu a declarat că această problemă se poate rezolva în cadrul disciplinei de partid, dar şi la nivel regulamentar.