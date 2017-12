PNL Mangalia, fără “Naşul”

După ce Ion Mincă, liderul Partidului Conservator Constanţa, a dat de înţeles că este la un pas de a-i întoarce din nou spatele lui Zanfir Iorguş, domnul deputat a primit o nouă lovitură în plină figură. Ieşit la rampă pentru a-şi anunţa candidatura la şefia PNL Mangalia, Sorin Andrei a lansat un atac extrem de virulent la adresa fostului primar al acestui oraş! Doar Mincă, în campania electorală pentru alegerile locale de anul trecut, a mai reuşit performanţa de a sări cu atîta precizie la jugulara lui Iorguş!În fine, după ce, în nenumărate rînduri, am criticat atitudinea de neînţeles a liberalilor mangalioţi, prinşi tot timpul în plasa domnului deputat, îmi este dat să aud că am avut dreptate. Nu o spune oricine, ci unul dintre membrii de bază ai acestui partid. Trec peste remarcile sale răutăcioase la adresa primarului Claudiu Tusac. Cu siguranţă, în discursul său, era nevoie şi de un dram de populism ieftin, fiind vorba de o candidatură la şefia unei organizaţii politice. Remarc însă, cu o oarecare satisfacţie profesională, că, în privinţa lipsei de identitate a PNL Mangalia, domnul Andrei spune lucrurilor pe nume. După o lungă şi păguboasă perioadă de ambiguitate şi jocuri la mai multe capete, e primul liberal care pune punctul pe i, ceea ce este o performanţă în plan politic. Pe această temă, nici măcar conducerea organizaţiei judeţene nu a avut curajul de a lua o poziţie tranşantă, împingînd partidul în derizoriu! Cu atît mai mult, în această situaţie, reacţia lui Sorin Andrei ar putea arunca PNL Mangalia în aer. Mă tem că unii dintre şefii organizaţiei judeţene nu sînt chiar atît de încîntaţi de francheţea de care a dat dovadă domnia sa, care a lăsat să se înţeleagă că, în situaţia în care va ajunge preşedinte, nu va mai juca pe mîna lui Iorguş. Chiar dacă, deocamdată, sîntem în faza unei declaraţii de intenţie, momentul ar putea fi unul istoric pentru PNL Mangalia, partid confundat adeseori cu filiala locală a PD-L. Nu-mi amintesc ca, în ultimii ani, unul dintre liderii acestei formaţiuni politice să fi ieşit de o asemenea manieră în faţă. Într-un fel, domnul Andrei s-a expus. În acest moment, trebuie să recunosc, este greu de anulat veriga politică pe care o controlează deputatul Zanfir Iorguş. Ea acţionează, în principal, asupra Consiliului Local Mangalia, unde PNL s-a alăturat coaliţiei anti-Tusac. Fără discuţie, şi în PNL Mangalia mai există încă activişti care cred în magia politică a lui Iorguş, fiind legaţi de acesta prin diverse fibre. Sigur, după cum am consemnat în ultimele zile, mitul fostului primar pare să se clatine. După cum se ştie, Iorguş a fost acuzat de Mincă, şeful conservatorilor, că nu este în stare să-şi ţină oamenii sub control, făcînd referire la “ dezertorii” Negrea şi Moldovan, care au absentat de la acţiunile coaliţiei amintite mai sus. În acest context, pasul făcut în faţă de candidatul liberal înmoaie decisiv genunchii nucleului care a întors Consiliul Local cu susul în jos, în încercarea de a-l debarca pe Tusac. În tentativa de a-şi redobîndi adevărata sa identitate, ar fi de dorit ca PNL Mangalia să se implice mai mult în viaţa urbei şi mai puţin în scandalurile care nu aduc nimic bun mangalioţilor. E timpul ca, la Mangalia, să se pună şi bazele unei coaliţii politice dedicate cetăţenilor. La un moment dat, a existat un culoar bun pentru ca Sorin Andrei să ajungă viceprimar. Din motive pe care nu le cunosc, domnia sa a refuzat. Păcat. Poate că, la această oră, altfel ar fi stat lucrurile în Mangalia. De regulă, cînd în joc sînt interesele lor, politicienii se fac frate cu dracul. De ce nu se recurge la o asemenea frăţie şi pentru binele şi sănătatea acestui oraş? Cînd vine vorba despre statutul său de parlamentar, Iorguş face trimitere la voinţa poporului exprimată prin vot. Regula este valabilă şi în cazul lui Tusac.