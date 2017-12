PNL, mortul umblător al politicii românești

Partidul Național Liberal se străduiește din răsputeri să ne convingă de faptul că este solid și că nimic nu îl poate zdruncina, chiar și o înfrângere extrem de rușinoasă în alegeri, cum a fost cea de la parlamentare. Deși liberalii spun că totul este sub control, este tot mai evident că în formațiune apele nu-s tocmai limpezi. O demonstrație am avut-o sâmbătă, când aproape 900 de liberali de prin toată țara s-au adunat la Palatul Parlamentului, în cadrul Consiliului Național de Coordonare (CNC), for în care au revizuit statutul PNL și au fixat calendarul acțiunilor pentru alegerile în interiorul partidului. Dincolo de liniile știute cu mult timp înaintea reuniunii, întâlnirea a fost un nou prilej pentru unii membri ai partidului să reitereze că direcția în care o ia PNL este total greșită și că liberalii calcă încet, dar sigur pe urmele țărăniștilor, care acum sunt doar o umbră a ceea ce au fost odată. Unul dintre cei care au tras acest semnal de alarmă este deputatul Daniel Gheorghe. El s-a arătat extrem de dezamăgit de ceea ce s-a întâmplat la CNC al PNL. „Din tot ce am văzut, singura parte bună pentru mine personal este faptul că m-am răzgândit asupra deciziei de a fi simplu observator la Convenția Națională din 17 iunie. Deși sunt încă foarte tânăr, simt că nu se mai poate: voi candida la o funcție de conducere în viitorul Birou Politic Național“, a scris Daniel Gheorghe pe Facebook. El a afirmat că nu a luat parte la CNC, pentru că, „formal vorbind“, nici măcar nu a fost invitat la acest eveniment. „Dar asta nu are relevanță. Am urmărit trist, foarte trist, pe net întreaga desfășurare a acestui eveniment și am avut senzația că asist la ultima împărtășanie a unui bătrân bolnav în stare terminală. PNL, dacă nu se salvează în 17 iunie, e pe ducă, o simt și îmi pare teribil de rău“, a scris deputatul.

PERDANȚII, PUȘI LA LOC DE CINSTE

Un alt nemulțumit de ceea ce s-a întâmplat sâmbătă, la CNC, a fost deputatul Florin Roman. Acesta a declarat că modificările aduse Statutului PNL au fost făcute pentru ca cei vinovaţi de eşecul partidului să îşi păstreze funcţiile. Supărarea liberalului a plecat de la faptul că mai-marii PNL s-au opus propunerii care sancţiona filialele cu cele mai slabe scoruri la alegerile parlamentare. Concret, mai mulți membri ai PNL au venit cu ideea ca „ultimelor 12 clasate organizaţii la alegerile parlamentare li se retragă dreptul de a desemna parlamentari“. „Asistăm în ultima vreme la o serie de lupte interne, normale pentru viaţa unui partid înainte de Congres. Însă cei care vorbesc despre unificare, unificatorii, în spatele acestor vorbe mieroase, de fapt, se ascund dezintegratori. Modificarea statutului s-a făcut pentru ca unii oameni care ne-au adus aici să stea în continuare acolo. Acest statut este modificat pentru ca Gigei şi Mişulei să vă conducă în continuare destinele. Ca să poată face treaba asta au nevoie de două lucruri, să se modifice statutul, iar cei incomozi să fie daţi la o parte”, le-a transmis liberalilor deputatul. Acesta a criticat și alegerea lui Cristian Buşoi în funcţia de secretar general interimar. „Cei care aduc voturi în PNL nu vor sta niciodată în primul rând, unde stă Cristian Buşoi, care a obţinut 12% în alegerile parlamentare“, a spus Roman. El a adăugat că se pare că unii colegi nu au înţeles nimic din rezultatele scrutinului general. „Nu o să îi vedeţi niciodată pe cei acei Mişulei și Gigei să se lupte cu PSD. Îi veţi vedea, însă, întotdeauna gudurând-se pe lângă şefi, oricare ar fi ei. Primul lucru, se gudură pe lângă ei, apoi îi trădează, de fiecare dată. Întotdeauna au ştiut să se gudure pe lângă şefi”, a declarat Roman, în aplauzele sălii.