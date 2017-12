PNL nu refuză dialogul cu Ungureanu

DESCHIŞI LA DIALOG Preşedintele PNL, Crin Antonescu, a susţinut, ieri, că nu ar refuza o invitaţie venită din partea premierului Mihai Răzvan Ungureanu în vederea unui dialog pe tema detensionării situaţiei din Parlament, cu condiţia ca temele de discuţie să fie concrete şi a deplâns faptul că primul-ministru nu a făcut acest lucru până acum: “Nu am nimic împotriva dialogului autentic putere-opoziţie, putere-societate, opoziţie-societate (…). Nu accept şi nu particip la pseudo-dialog, la dialoguri ipocrite, la puneri în scenă. În momentul în care premierul Ungureanu va lansa o invitaţie concretă în spaţiu şi timp pe o temă concretă la dialog, am să vă spun ce cred. În principiu, consider că este normal să aibă un dialog”. El a susţinut că i s-ar fi părut normal ca această invitaţie să vină în momentul în care a devenit premier pentru că a fost învestit într-un Parlament fără Opoziţie, adică “invalid”, “handicapat”: \"E trist ca, după cel puţin trei săptămâni de când e premier, dumnealui să spună, în vreme ce se confruntă de la momentul învestirii sale cu un Parlament invalid, handicapat, căruia îi lipseşte o jumătate, că „s-ar putea” ca, de săptămâna viitoare, să discutăm şi chestiunea asta”.

ÎNTÂRZIERE Liderul PNL a apreciat că rezolvarea crizei parlamentare trebuia să fie prima grijă a premierului: \"Mi se părea normal ca unui premier nou şi preocupat de regulile democraţiei şi de rolul Parlamentului să-i fie prima grijă asta. Când sunt învestit fără audieri legale în comisii, cu o jumătate de sală goală, când am din prima zi a mandatului o grevă parlamentară a opoziţiei, ar fi trebuit ca dialogul pe acest subiect să-i fie prima preocupare. Deplâng întârzierea cu care acest lucru are loc, ceea ce nu înseamnă că refuz vreun dialog\". Pedeliştii susţin că Biroul Permanent al PDL a discutat despre o invitaţie pe care premierul Ungureanu intenţionează să o trimită partidelor din opoziţie cu scopul organizării unei întâlniri, probabil săptămâna viitoare, la care să participe şi preşedintele PDL, Emil Boc.