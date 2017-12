PNL nu va colabora cu PD-L dacă Stolojan rămîne nominalizat premier

Adrian Iorgulescu, vicepreşedinte al PNL, a declarat, vineri, că partidul din care face parte nu va colabora cu PD-L atît timp cît îl are pe Theodor Stolojan nominalizat pentru funcţia de premier. „Tot ne fac sirenele din PD curte că am putea să găsim o formulă de colaborare la guvernare, după alegerile din această toamnă. Vă spun foarte clar: PNL nu va colabora niciodată cu un PD-L condus de Stolojan în această calitate (n.r. - nominalizat ca premier), întrucît, pentru noi, el este văzut ca preşedintele trădător al PNL. Speranţa noastră este ca PNL să cîştige alegerile şi să-l pună premier pe Tăriceanu. Mezalianţe cu PD-L şi cu un eventual nominalizat Stolojan este pentru noi o imposibilitate şi morală şi politică“, a spus Iorgulescu. Acesta l-a catalogat pe prim-vicepreşedintele PD-L Theodor Stolojan drept „un produs politic expirat“, precizînd că „România nu mai are nevoie de asemenea reveniri, avem nevoie de oameni tineri, cu o altă viziune, nu de foşti funcţionari în aparatul comunist, al Securităţii şi al Ministerului de Finanţe“. De asemenea, vicepreşedintele liberal Adrian Iorgulescu şi-a manifestat îndoiala în legătură cu faptul că Theodor Stolojan va fi confirmat în funcţie de preşedintele Traian Băsescu. „Nu ştiu dacă domnul Stolojan va fi nominalizat pînă la urmă în funcţia de premier, adică a fost nominalizat de partid, dar nu ştiu dacă va fi nominalizat de Traian Băsescu. Ar fi o foarte proastă alegere, de la modul în care s-a comportat în perioada în care a fost premier, de la afacerea Megapower şi pînă la confiscarea valutei, pînă la tribulaţiile politice, fiind adeptul necondiţionat al lui Ion Iliescu şi apoi trecînd prin PNL şi, mai grav, rupînd acest partid“, a adăugat Iorgulescu.