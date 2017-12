PNL propune reducerea prețurilor practicate de SC RAJA SA

22:52:16 / 13 Noiembrie 2016

Pretu la apa

Dl de la telegraf de ce nu va dati numele ca a-ti scris articolul cu acest Borfasi de Boroianu Aurel Robert,nu verificati la IPJ,Parchetul si Curtea de Apel C-ta,cate scrie Lazar din Germania ca au pregatit la Gepeto mezeluri cu carne infestata de Salmonela si fecale de sobolani si de pescarusi,ca aveau tunele in carne in curte in aer liber a se descongela si toata noapte sobolani si pescarusi si alte animalute erau in carne i-a verificati la d-na prc Adina Florea, cred ca Lazar nu minte e prea sigur ca era pazit de paznici de la SRI,ANAF lua spaga sponzorizarea mergea la partid din fraude,spalare de bani,documente false,firme falimentate vandute si cate si cate si una peste alta au dat prosteala la forurile superioare ale romaniei in frunte cu IPJ si PCA C-ta.