PNL renunţă la alegeri

Lovitură de teatru în PNL Constanţa. Specialiştii în schimbarea macazului i-au pus cu botul pe labe pe fitiliştii şi sforarii pregătiţi să ia cu asalt reduta partidului. Cu mult sînge rece în vene, Gheorghe Dragomir a decis amînarea alegerilor pentru şefia organizaţiei municipale Constanţa, care ar fi trebuit să se desfăşoare în luna august. Cei care se grăbeau la plăcinte, cu domnul Culeţu în frunte şi alţi pretendenţi la titlu, au fost reduşi la tăcere. Dragomir a făcut o mişcare inteligentă, reuşind să temporizeze excesul de zel al celor care pun în faţă doar interesul lor personal, cu toate că alegerile prezidenţiale sînt mai importante decît cele de partid. Motivîndu-şi decizia, preşedintele PNL Constanţa spune că, pînă în luna august, nu este timp suficient pentru desfăşurarea alegerilor în organizaţiile de cartier. Nu răstălmăcesc vorbele lui Dragomir, dar cred că domnia sa avea nevoie de răgazul necesar pentru ca PNL să-şi strîngă rîndurile. În fapt, la această oră, mai multe organizaţii liberale din ţară au fost reorganizate fără cruţare, după eşecul înregistrat la alegerile europarlamentare. Practic, au fost validate conducerile a 22 din cele 30 de filiale care au fost suspendate. Unele nu şi-au revenit nici acum în urma operaţiilor dure, gen tăierea în carne vie, pe care au fost obligate să le suporte cu dinţii încleştaţi. Chiar dacă nu s-a numărat printre codaşe, PNL Constanţa a fost trecut pe “lista neagră”, supravieţuind cu sabia deasupra capului. La Congresul PNL, susţinătorii lui Tăriceanu au fost mult prea gălăgioşi, motiv pentru care unora le ţiuie şi acum urechile… După acest moment istoric, disputele pe tema “decapitării” conducerii organizaţiei judeţene au fost amplificate de diverşi fitilişti din interior, care speră să fie promovaţi, precum şi de unele persoane din anturajul noului preşedinte al PNL. O vreme, şi datorită reticenţei manifestate de Ludovic Orban, care nu vedea Constanţa cu ochi buni, nucleul condus de Gheorghe Dragomir s-a aflat în dizgraţia lui Crin Antonescu. Ar fi fost însă, în opinia mea, o prostie ca liderii liberali să-şi consume întreaga energie pentru a-şi plăti reciproc diverse poliţe! PNL Constanţa s-a aflat la un pas de cutremur. Puţin a lipsit să nu o ia pe urmele rivalei sale de moarte PD-L, unde scandalurile se ţin lanţ, dovadă isteria creată de Manafu în episodul “Dragoste la zero grade la Oil Terminal”! La rîndul său, Crin Antonescu a renunţat să mai umble cu nasul pe sus printre liberalii constănţeni. În ceea ce îl priveşte, dacă vrea să ajungă în turul doi al alegerilor prezidenţiale, trebuie să trateze Constanţa ca pe un punct strategic în campania electorală. Prezenţa sa în judeţ dovedeşte că a revenit la sentimente mai bune. Din cîte am fost informat, în luna august, Constanţa va găzdui mai multe acţiuni organizate de TNL şi DPN (Delegaţia Permanentă Naţională). Asta înseamnă că mingea a ajuns din nou în terenul lui Dragomir, ca o recunoaştere a faptului că a reuşit să păstreze intact PNL Constanţa. Revin la Crin Antonescu. După Congresul PNL, se părea că toată lumea îi stă la picioare. A fost, după cum am mai scris, doar o iluzie optică. În scurt timp, a îmbrăcat haina cu mîneci prea scurte a unui candidat obişnuit la preşedinţie. Din punct de vedere electoral, Antonescu s-a consumat înainte de a începe! Şi asta, atenţie, în condiţiile în care Traian Băsescu nu şi-a anunţat candidatura pentru un nou mandat, ceea ce mă face să cred că teatrul pe care îl joacă peste tot este doar preludiul unei campanii extrem de agresive. Eu văd turul doi al alegerilor prezidenţiale cu Geoană şi Antonescu. S-ar putea ca votul alegătorilor constănţeni să fie decisiv.