PNL și Iohannis, în cădere liberă! Cine-i mai poate salva

Cu doar patru luni înainte de alegerile parlamentare, liberalii stau destul de prost în sondaje. Și asta nu este singura veste proastă pentru cei de la PNL. Potrivit cercetării prezentate de stiripesurse.ro, încrederea românilor în președintele Klaus Iohannis, pe care liberalii sperau să se bazeze la alegerile generale din toamnă, a scăzut drastic. Pe de altă parte, sondajul arată că încă mai sunt români care au încredere în Traian Băsescu, cu toate prostiile pe care acesta le-a făcut de-a lungul celor 10 ani de mandat. Sondajul dat publicității de Avangarde măsoară atât încrederea în personalitățile politice, cât și în partide. Potrivit cercetării, fostul premier Victor Ponta conduce la capitolul încredere, cu 42%. Acesta este urmat de Gabriela Firea, proaspăt primar al Bucureștiului - 41%, președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu - 40%, președintele României, Klaus Iohannis - 35% și premierul Dacian Cioloș - 34%. Printre ultimele locuri la capitolul încredere se numără fostul șef de stat Traian Băsescu - 29% și co-președinții PNL Vasile Blaga - 22% și Alina Gorghiu - 19%. În ceea ce privește partidele, pe primul loc în sondaj este situat PSD cu 38%, urmat de PNL - 29%, ALDE - 7%, PMP - 6% și UMDR - 5%. Singurele formațiuni care sunt trecute în sondaj și care sunt sub pragul electoral sunt USR, cu 4%, PNȚCD și PER - câte 1%. Sondajul a fost realizat în perioada 25 iulie - 2 august, la nivel național, pe un eșantion de 890 de persoane. Sondajul are o marjă de eroare de +/-3,3%.