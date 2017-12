“PNL şi PD-L profită de beneficiile materiale ale puterii”

Preşedintele PC, Daniela Popa, a declarat, sîmbătă, că electoratul trebuie informat că atît PNL, aflat la guvernare, cît şi PD-L, care are reprezentanţi în administraţia publică, sînt partide care “profită de beneficiile materiale ale puterii”: “Ne confruntăm cu contracandidaţi care investesc sume colosale în această campanie electorală. Au buzunarele pline din aceşti patru ani de guvernare, dar noi putem face o campanie care necesită, e adevărat, foarte multă muncă, O campanie din om în om. (…) Să spuneţi oamenilor că PC a avut puterea de a pleca de la guvernare din cauza PD, PNL şi UDMR, care nu au fost de acord cu iniţiativele noastre şi să le mai spuneţi oamenilor că PC a stat departe de beneficiile materiale ale puterii, beneficii de care profită astăzi PNL, care este la guvernare, şi PD-L care, chiar dacă nu mai are miniştri, are reprezentanţi în administraţia publică şi au acces la resursele guvernării. Aceste lucruri trebuie spuse oamenilor”. Totodată, Popa a spus că, fiind primele alegeri locale pe care România le are ca stat membru al UE, este necesar ca această schimbare care a început la 1 ianuarie 2007 să se continue şi să fie mai aproape de fiecare român şi de nivelul de viaţă din Europa. Liderul PC i-a sfătuit pe candidaţii la funcţiile de primari şi consilieri să abordeze problemele comunităţii locale şi să vină cu soluţii.