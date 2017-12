PNL susţine moţiunea PSD

Secretarul general adjunct al PNL, Mihail Bălăşescu, a declarat, ieri, că partidul va avea până anul viitor, la 1 ianuarie, toate structurile şi toţi candidaţii pregătiţi pentru alegeri, arătând că liberalii îşi propun să câştige viitoarele alegeri locale şi parlamentare. Bălăşescu spune că liberalii îşi propun câştigarea viitoarelor alegeri şi a arătat că PNL are ca obiectiv obţinerea conducerii unui număr de 15 consilii judeţene şi a 20 de primării reşedinţă de judeţ. El a dezvăluit şi faptul că partidul visează ca, la alegerile parlamentare, să obţină 35-40% din voturi, ceea ce va permite liberalilor să conducă o coaliţie de guvernare. Bălăşescu a arătat că, în prezent, PNL are un scor electoral susţinut de sondaje de 28-30%, dar a recunoscut că în mod constant scorul partidului din sondaje a fost superior celui înregistrat la urne, în special din cauza lipsei de mobilizare a propriului electorat şi din cauza “lejerităţii tratării chestiunilor organizatorice”. Totodată, Bălăşescu spune că PNL va susţine moţiunea PSD doar în condiţiile în care partidele din opoziţie vor cădea de acord asupra unei coaliţii post-Boc şi a unei soluţii de guvernare după căderea Guvernului. În opinia sa, nu este suficient doar să cadă Guvernul Boc, ci este nevoie şi de soluţii post-Boc. Întrebat ce părere are despre propunerea PSD potrivit căreia după căderea Guvernului Boc ar trebui numit un guvern de tranziţie care să organizeze alegeri anticipate în primăvara anului 2011, liberalul a apreciat că este “un obiectiv corect”: “Poate fi un guvern de tehnicieni sau poate fi un guvern politic condus de un tehnocrat”. El a ţinut însă să menţioneze că este exclusă participarea PDL la un astfel de guvern. Apoi a revenit şi a atras atenţia că PNL nu respinge posibilitatea ca într-un viitor mai îndepărtat să colaboreze cu PDL, însă să fie un PDL reformat, din care să nu facă parte “camarila portocalie”. Credem ca liberalii îşi pot lua gândul atunci de la o astfel de colaborare, pentru că un PDL reformat e doar o utopie.