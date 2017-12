PNL vrea ca persoanele condamnate penal definitiv să nu poată candida

09:20:20 / 17 Mai 2017

GANDIRE LIBERTINA

Politicianismul romanesc nu are leac . Muribundul PNL nu are alte preocupari decat sa le poarte de grija viitorilor banditi . Propunerea vizeaza persoanle condamnate definitiv . Dar cu cei condamnati deja in prima instanta ce facem ? Justitia , in lentoarea ei va taragana procesul ani de zile , timp in care delincventul ales de electoratul complice isi poate face mendrele si rezolva cu suscces problemele personale si de gasca . Sau este posibil ca sa fie condamnat definitiv in timpul mandatului . Si atunci care este re4zultatul ? Un condamnat a ocupat locul unuia care nu avea astfel de probleme , si se compromite si partidul care l-a trecut pe lista candidatilor . Avem convingerea ca politicianistii ( politicieni nu avem ) dar si majoritatea cetatenilor ignora faptul ca un om politic trebuie sa fie fara pata , in afara de orice banuiala . La oamwenii politici sfera vietii politice creste si sfera vietii private descreste . Rezulta ca cele mai multe acte din viata omului politic intra de fapt in sfera vietii publice , pe cand aceleasi fapte ale unui cetatean oarecare cad in sfera vietii lui private . Este o mare greseala sa judeci acelasi act dupa aceeasi norma la omul politic si la cetateanul " de rand ". Omul politic este dator , declara Delavrancea , sa fie limpede si curat , sa impuna adversarilor si opiniei publice ca cinstea lui nu poate fi banuita . Cum insa noi nu avem oameni politici , doar politicianisti , si o slaba opinie cetateneasca , se poate orice ,. Pe langa atatea legi proaste si ticalkoase , ce mai conteaza inca una in plus .