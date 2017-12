PNL vrea la putere pe uşa din faţă

Prim-vicepreşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminică, că Traian Băsescu nu ar fi câştigat alegerile prezidenţiale dacă ar fi anunţat înainte că îl va pune premier pe Emil Boc. Orban a afirmat că, după turul al doilea al alegerilor prezidenţiale, când Traian Băsescu „s-a văzut cu sacii în căruţă”, a promovat la putere „aceeaşi gaşcă”. „Uitaţi-vă ce a făcut Băsescu când s-a văzut cu sacii în căruţă. Credeţi că dacă ar fi anunţat public că dacă iese preşedinte îl va pune premier pe Emil Boc, miniştri pe Udrea, Videanu şi aşa mai departe ar fi câştigat turul doi al alegerilor? Eu mă îndoiesc. Nu ar fi câştigat. S-a văzut cu sacii în căruţă şi apoi întreaga camarilă care a demonstrat, timp de un an, că face un imens rău României şi că nu are capacitatea, competenţa şi bunăvoinţa de a scoate România din criză, aceeaşi gaşcă care, de fapt, l-a ajutat să câştige alegerile, a rămas la putere”, a afirmat Orban. În opinia liderului PNL, Guvernul „a păşit cu stângul” şi în 2009 şi în 2010, iar bugetul pe acest an nu „dă nicio speranţă bolnavului”. Orban a adăugat că, dacă era în locul lui Radu Berceanu, el nu ar fi acceptat funcţia de ministru al Transporturilor, deoarece bugetul pe care îl are acesta la dispoziţie este „o bătaie de joc”. În altă ordine de idei, prim-vicepreşedintele PNL a mai spus că liberalii au două soluţii de alianţe, cu PD-L şi cu PSD, amândouă fiind nefireşti, dar obiectivul lor este să revină la putere „pe uşa din faţă”. De asemenea, Orban a susţinut că PNL este singurul partid de dreapta din România „în adevăratul sens al cuvântului”, PD-L fiind „o adunătură de oportunişti în jurul unui lider carismatic”.