PNL vrea renegocierea protocolului USL

PROPUNERI Zvonurile privind o posibilă renegociere a protocolului USL au fost, ieri, confirmate chiar de preşedintele PNL, Crin Antonescu, după prima şedinţă a Biroului Politic Naţional (BPN) al PNL. „Biroul Politic m-a mandatat, în calitate de preşedinte, şi pe ceilalţi colegi ai mei - prim-vicepreşedinte, vicepremier, secretar general, liderii grupurilor parlamentare, depinde cum se formează echipa - să discutăm cu partenerii noştri la nivelul conducerii USL, acum, la început de an, ce trebuie să clarificăm, ce trebuie să reformulăm sau să adăugăm la documentele, la mecanismele, la procedurile de funcţionare a acestei alianţe. Dacă în domeniul guvernării propriu-zise au fost destule reuşite în cursul anului trecut, dacă, în ceea ce priveşte obiectivele majorităţii parlamentare, de asemenea Uniunea a funcţionat, în general, bine, finalul de an a lăsat o impresie generală de dispută, de agonie a USL. Este de datoria noastră să rezolvăm ce este de rezolvat, să clarificăm ce este de clarificat şi, dacă se poate, ceea ce-mi doresc din tot sufletul şi ceea ce sunt convins că este posibil, să mergem înainte”, a declarat Crin Antonescu. Preşedintele PNL nu a ezitat să-i critice pe colegii de alianţă care, la un moment dat, au vorbit despre ruperea USL. „Îmi par iresponsabile declaraţiile unor colegi de alianţă, oameni politici, care vorbesc despre data la care ar fi mai bine să rupă USL, despre gâlceava din cutare sau cutare colţ al ţării, despre toate divergenţele, conflictele, frustrările care s-au acumulat, anul trecut, în interiorul acestei alianţe. Nu că ele nu ar fi reale, ştim bine că sunt reale, ştim bine că dincolo de cele care s-au expus public, cu imprudenţă, după părerea mea, chiar cu iresponsabilitate, există multe altele despre care am ştiut să tăcem”, a afirmat Antonescu.

USL TREBUIE SĂ MEARGĂ MAI DEPARTE Trecând peste aceste critici, liderul PNL a apreciat că protocolul cu PSD trebuie revigorat pentru a menţine USL. „Trebuie să ne achităm de obligaţiile pe care le avem şi să folosim prerogativele pe care în interiorul acestei alianţe le avem pentru a ne duce la bun sfârşit mandatul. Un mandat care trece şi peste alegeri europarlamentare, care implică alegeri prezidenţiale şi care implică guvernarea şi menţinerea unei majorităţi parlamentare până la sfârşitul lui 2016, la următoarele alegeri parlamentare”, a explicat Antonescu. Preşedintele PSD, Victor Ponta, nu a avut ieri niciun fel de reacţie la declaraţiile colegului de alianţă, însă voci social-democrate afirmau miercuri că România nu are acum nevoie de modificări în protocoale politice. Potrivit social-democraţilor, Guvernul trebuie să se gândească ce poate face pentru ca în România să crească nivelul de trai, să găsească cele mai bune soluţii pentru a ajuta firmele să prospere şi să se dezvolte.