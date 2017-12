PNL vrea să pună mâna pe șefia Senatului

23:00:59 / 09 Februarie 2015

mare atentie Aina

Alina nu iti mai face vise pentru ca NOI am votat in noiembrie presedintele si nu seful senatului. Daca continuati asa se poate sa aveti o mare surpriza neplacuta mai ales cand in spatele presedintelui il vedem pe Blaga sau pe balbaitul care vrea prim ministru.