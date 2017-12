Poșetă pierdută, găsită de o angajată a Jandarmeriei

S-a oprit să se odihnească preț de câteva minute în parcul Primăriei Constanța, iar când a plecat, și-a uitat geanta pe banca pe care a stat. Este cazul unei constănțence de 55 de ani, care și-a dat seama că și-a pierdut poșeta abia când a ajuns la bancă, unde voia să plătească o factură. Totul s-a petrecut luni după-amiază, în jurul orei 16.00. Spre norocul ei, la scurt timp, o angajată a Inspectoratului de Jandarmi Judeţean (IJJ) Constanţa a trecut prin zonă și a găsit geanta. Plt. adj. Nicoleta Mucileanu se îndrepta spre sediul IJJ Constanța, când a observat poșeta, care nu avea fermoarul închis, iar conținutul acesteia părea răvășit. „Am căutat o persoană în apropiere, pentru a o lua ca martor asistent, apoi am inventariat bunurile descoperite cu scopul de a-l identifica pe proprietarul acestora. În timp ce căutam un act de identitate, am observat o femeie foarte agitată, care alerga prin parc. În clipa în care m-a văzut, a venit direct la mine și mi-a spus că este geanta ei. Am încercat să o calmez și, după ce s-a legitimat, am întrebat-o ce bunuri avea în poșetă. Fără să ezite, mi-a enumerat absolut toate lucrurile care se găseau în aceasta. Apoi le-a verificat și a constatat, ușurată, că nu-i lipsește nimic”, a declarat plt. adj. Nicoleta Mucileanu. Femeia și-a recuperat astfel mai multe documente, 170 de lei, 50 de euro şi câteva produse cosmetice. Ulterior, ea a mers la sediul IJJ Constanța, unde s-a întocmit un proces verbal de predare-primire a bunurilor pierdute, femeia mulțumindu-i plt. adj. Nicoleta Mucileanu pentru fapta bună pe care a făcut-o.