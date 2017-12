Poarta Albă, locul 5 la celulare în celule

Uşurinţa cu care deţinuţii pot face rost de telefoane mobile în spatele gratiilor a atins cote îngrijorătoare. Un bilanţ prezentat de un post de televiziune arată că în unele penitenciare din ţară, de la începutul anului 2012 şi până în prezent, au fost descoperite peste 2.000 de telefoane mobile. În topul puşcăriilor unde s-au găsit cele mai multe telefoane asupra deţinuţilor sunt penitenciarele Galaţi, Giurgiu, Jilava, Slobozia, Poarta Alba şi Rahova. Pe primul loc se află penitenciarul din Galaţi, unde au fost găsite 2.284 de telefoane, urmat de Giurgiu cu 2.193 de telefoane, iar pe locul al treilea s-a clasat penitenciarul Jilava, cu 1.743 de telefoane mobile, loc de detenţie în plin scandal după ce Gigi Becali a fost filmat cu ajutorul unui asemenea aparat. Penitenciarul Poarta Albă apare în acest clasament pe locul 5, cu 1.304 telefoane mobile descoperite.

SITUAŢIE ALARMANTĂ Autorii clasamentului au subliniat că cifrele reprezintă doar telefoanele găsite după gratii în ultimul an şi jumătate, cifre pe care Administraţia Naţională a Penitenciarelor nu face nimic altceva decât să şi le asume. „Penitenciarul Poarta Albă este o instituţie atipică, unică în ţară, pentru că este practic secţionată de un drum judeţean. Am găsit foarte multe telefoane mobile, poate sute, aruncate peste gard în interiorul unităţii, asta ar fi cam prima sursă. Apoi intră în calcul secţia exterioară de la Valu lui Traian. Aici avem în jur de 400 de deţinuţi pe care îi scoatem zilnic la muncă şi îşi pot face rost foarte uşor de telefoane. Şi a treia problemă care are efect direct asupra acestui fenomen o reprezintă dotarea şi lipsa de personal. Pentru a opri acest fenomen am intensificat controalele, iar deţinuţilor asupra cărora au fost descoperite telefoane şi care vor să îşi îmbunătăţească condiţiile de detenţie sau să fie eliberaţi condiţionat le vom amâna cererile şi nu vor fi luate în considerare timp de un an, pentru că înseamnă că nu şi-au însuşit măsurile de integrare socială“, a declarat directorul Penitenciarului de Maximă Siguranţă Poarta Albă, cms. şef Gelu Dănuţ Dincă.

INFLUENŢĂ Amploarea acestui fenomen care a afectat toate penitenciarele din ţară a fost resimţită direct şi de constănţeni. De la începutul anului, câteva zeci de persoane au fost păcălite de deţinuţi prin metoda „accidentul”, valoarea totală a prejudiciilor fiind de peste 100.000 de lei. Cel mai elocvent caz care arată puterea şi influenţa puşcăriaşilor a fost descoperit pe 20 septembrie, la Penitenciarul Bacău, când asupra preotului unităţii au fost găsite patru telefoane mobile ascunse sub sutană. La Penitenciarul Poarta Albă, conform dosarelor care au ajuns în atenţia poliţiştilor, gardienii au descoperit cele mai multe telefoane mobile ascunse în alimente sau sticlele cu suc primite de deţinuţi în timpul programului de vizite.