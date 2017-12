Poartă spre State pentru studenţii constănţeni

VIZITĂ Prefectul Constanţei, Eugen Bola, a primit, ieri, vizita unei delegaţii din Statele Unite ale Americii, alcătuită din cadre didactice de la mai multe instituţii de învăţământ superior din New York (SUA). De asemenea, la întâlnire a participat şi consulul general al României la New York, Marian Pârjol, fost prefect al Constanţei în anii ’90. Cu această ocazie, părţile au abordat diferite subiecte legate de sistemul educaţional românesc şi cel american. Vizita delegaţiei americane a venit în contextul încheierii unui acord de colaborare între Universitatea „Ovidius” Constanţa şi City University of New York (CUNY), care a fost parafat ieri dimineaţă. Acordul din partea americană a fost semnat de rectorul CUNY, Carole Joseph, care este totodată şi preşedintele Colegiului Comunităţii din Bronx. Cu această ocazie, Carole Joseph a declarat că parteneriatul cu Universitatea „Ovidius” se va derula în baza Programului Fulbright. „Studenţii la „Ovidius” vor putea veni în SUA pentru a studia diverse materii, spre exemplu chimia. Putem face cercetare în comun, putem efectua schimburi de elevi şi profesori, care să se specializeze în diverse domenii. Sunt tot felul de posibilităţi de colaborare şi nimic nu este bătut în cuie în această înţelegere”, a spus rectorul universităţii americane.

SISTEM DE COLEGII City University din New York este cea mai mare universitate urbană din Statele Unite, alcătuită din 24 de colegii, campusurile fiind situate în toate cele cinci districte din New York. CUNY datează de la 1847, când s-a fondat Academia „Townsend Harris”. Misiunea sa a fost de a „educa populaţia mai puţin înstărită a metropolei”, oferind un învăţământ superior bazat pe valoare academică.