„Poate anul viitor voi face nunta”

Mihai Trăistariu este, la ora actuală, unul dintre cei mai apreciaţi artişti români, care a reuşit să se impună şi peste hotare. Într-un interviu acordat, în exclusivitate, cotidianului „Telegraf”, Mihai a vorbit despre viaţa alături de iubita sa, dar şi despre noile sale proiecte profesionale şi despre afaceri.

Reporter: Cum a fost să jucaţi într-un serial de televiziune?

Mihai Trăistariu: Cînd eram foarte mic, îmi doream să ajung actor, chiar am făcut cîteva cursuri de actorie în liceu. Visele devin realitate... Oricum, în secvenţa pe care am interpretat-o în serial (n. r „Vine poliţia”), nu am vorbit, am fost cel cu care o... tipă îşi înşela soţul. Însă m-am bucurat că mi-am jucat propriul rol, cel cu care îşi înşela soţul era chiar Mihai Trăistariu. Fiind un serial de comedie, a trebuit să ne dezbrăcăm în viteză, să ne aruncăm hainele, apoi să ne sărutăm. A fost destul de ciudat, pentru că nu m-au anunţat de acasă ceea ce va conţine scena şi a fost destul de dificil să vin acasă şi să îi povestesc iubitei mele, Ioana, ce s-a întîmplat, de fapt. Ioana a fost OK, chiar a rîs de situaţie. Ceea ce mă bucură este faptul că am debutat ca actor, iar producătorii serialului au zis că, dacă vor mai avea nevoie, vor apela la mine, poate voi interpreta şi roluri mai mari. Chiar şi acest rol, deşi micuţ, a ieşit foarte bine, nu am tras nicio dublă, a ieşit totul foarte bine din prima.

Rep: Cînd intenţionaţi să vă căsătoriţi?

M.T: Nunta o să fie atunci cînd o să vină momentul... Anul acesta, eu şi Ioana ne-am logodit, nu ne grăbeşte nimeni. În acest an au avut loc foarte multe nunţi, a mea poate va fi anul viitor.

Rep: Ce planuri profesionale are Mihai Trăistariu?

M.T: Am numeroase concerte în ţară, am finalizat un nou album, intitulat „Love is...”, care conţine 17 melodii. Materialul este finalizat şi coperta este gata, acum aştept videoclipul.

Rep: Veţi mai cînta cu Costi Ioniţă?

M.T: Nu ştiu dacă mai are rost să cînt cu Costi. Am citit că Dorin (n.r. Topală, ex-„Valahia”) s-a reapucat de cîntat, cu o trupă, însă vor cînta la petreceri, la nunţi...

Rep: Aveţi un mesaj pentru fanii constănţeni?

M.T: Dragi fani, vă mulţumesc că m-aţi sprijinit pînă acum! De asemenea, vreau să le mulţumesc constănţenilor că se plimbă cu taxiurile firmei mele. Ţin să le mulţumesc deoarece eu am lansat firma de taxi în luna iunie, iar în doar cîteva luni, afacerea merge excelent. Chiar este un paradox, credeam că o firmă cu un nume nou va demara mai greu, însă a fost senzaţional!

Rep: Vă gîndiţi să demaraţi o nouă afacere la Constanţa?

M.T: O nouă afacere la Constanţa va fi o spălătorie auto, însă trebuie să îi caut terenul pe care să o fac. La această spălătorie vor merge maşinile firmei de taxi, în plus, vreau să fac şi o pensiune acolo, cu o autoservire, pentru a oferi servicii complete.