Pod cu arme din primul Război Mondial

O familie din Constanţa a făcut, luni seara, o descoperire uluitoare în podul casei. Imobilul, situat pe strada Ion Bănescu, din centrul oraşului, a fost cumpărat de soţii Caracotă în 1979, şi are o poveste impresionantă. Proprietarii spun că, în urmă cu mulţi ani, casa a fost reşedinţa unuia dintre cei mai bogaţi moşieri din Dobrogea. “Când am cumpărat casa, în fiecare dormitor, lângă noptiere, erau sonerii, iar cel care locuia aici era un moşier, pe care îl chema Mandai. El avea o fată foarte frumoasă, însă căreia nu prea i-a plăcut şcoala. S-a măritat cu un medic, iar în anii ‘50 casa a fost ocupată de ruşi. De ginerele moşierului s-a îndrăgostit o asistentă rusoaică care, după un timp, a fost găsită împuşcată, în casă. Se presupune că un soldat rus ar fi omorât-o”, a declarat proprietara casei, Sultana Caracotă. Acum o lună, proprietarul a cumpărat şi o casă alăturată, unde, spune el, ar fi locuit slugile moşierului. În urmă cu două săptămâni s-a apucat de demolat, şi, luni, când au dărâmat podul casei, au descoperit mai multe arme şi muniţie. “Armele au fost găsite în podul casei, între grinzi, de către muncitorul care efectua lucrarea. Când a dat prima scândură la o parte, le-a văzut şi m-a chemat. Armele erau înfăşurate în ziare vechi şi într-un pulover, care era mâncat de molii. Am sunat imediat la poliţie şi armele au fost luate”, a adăugat proprietara. Un echipaj din cadrul Secţiei 3 Poliţie Constanţa s-a deplasat în scurt timp la adresa respectivă, iar armele au fost preluate de lucrătorii Serviciului de Arme, Explozibil şi Substanţe Toxice (AEST) Constanţa. “Au fost găsite, la un imobil din Constanţa, un număr de patru arme, în stare avansată de coroziune. Mai exact, au fost găsite un revolver, o armă de vânătoare şi două arme militare model ZB, care nu sunt în stare de funcţionare”, a declarat cms şef Nicolae Barbu, adjunctul şefului AEST Constanţa.