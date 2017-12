Documentarul „Podul de flori\", de Thomas Ciulei, va fi proiectat, pe 13 şi 14 februarie, la prestigiosul MoMA (Musem of Modern Art) din New York, potrivit Institutului Cultural Român (ICR) din metropola americană. „Podul de flori\" face parte dintr-o selecţie de 35 de documentare din toată lumea, realizată pentru ediţia din 2009 a festivalului Documentary Fortnight de la MoMA. La invitaţia ICR New York, regizorul Thomas Ciulei va fi prezent la cele două proiecţii ale peliculei sale.

„Podul de flori\" prezintă viaţa unui bărbat dintr-un sat din Republica Moldova, care trebuie să aibă grijă de cei trei copii ai săi, după ce soţia lui a plecat la muncă în străinătate. Filmul este ilustrarea unui fenomen social de amploare, migraţia economică masivă, care afectează profund structura familiei.

„Podul de Flori\" a fost distins cu Premiul ARTE pentru lungmetraj documentar, în cadrul festivalului de film Duisburger Filmwoche, Marele Premiu pentru film documentar „Erinnerung und Zukunft\" (Amintire şi Viitor) şi Premiul Go-East, în amintirea lui Reinhard Kämpf, la Festivalul de Film „goEast\" de la Wiesbaden (Germania), premiul secţiunii Between the Seas a Festivalului Internaţional de Film de la Jihlava (Cehia), premiul juriului la festivalul Etnofilm din Slovacia şi Prix des Bibliotheques/ Premiul bibliotecilor (oferit de Direcţia Carte şi Lectură din cadrul Ministerului Culturii şi Comunicării din Franţa) şi Menţiunea specială a Juriului de tineret, la Festivalul de film documentar Cinéma du Réel de la Paris. Thomas Ciulei a mai regizat filmele „Plays of light at the Maxim\" (1990), „Like a bird on the fence\" (1992), „Gratian\" (1995), „Face Mania\" (1997) şi „Asta e\" (2001).