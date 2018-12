Podul de la Butelii va fi deschis în întregime! Vezi de când!

După mai bine de un an și jumătate de lucrări, Podul de la Butelii va fi deschis traficului, în întregime, începând de vineri, 30 noiembrie, ora 8.00. Sigur, asta nu înseamnă că lucrările au fost finalizate și nici nu garantează un trafic mai fluent. Potrivit primarului Decebal Făgădău, cel care a și făcut marele anunț, acesta este doar un test de trafic, pentrua vedea cum se comportă pasajul în condiții reale de trafic.

„După cum probabil știți, în urma unei licitații publice, un consorțiu constănțean a câștigat un contract în valoare de 8,3 milioane de lei pentru reabilitarea și modernizarea Podului de la Butelii. În luna aprilie a anului 2017, am semnat ordinul de începere a lucrărilor. Pentru că nu am dorit să strangulăm circulația, închizând traficul pe tot podul, am luat hotărârea să închidem doar jumătate de pasaj și să restricționăm traficul, lăsând circulației câte o bandă pe sens. Au apărut niște probleme de natură tehnică. Am luat decizia de a sista lucrările din două motive. Unul era acela că începuse sezonul estival și nu mi-aș fi dorit ca lucrările la șantier să sugrume și mai mult lucrările. Al doilea motiv era acela de a căuta o rezolvare, în vederea depășirii problemelor de natură tehnică. După revizuirea proiectului tehnic, am dat un nou ordin de începere, iar constructorul a reînceput lucrul, atât pe pod, cât și sub el. Au apărut noi probleme tehnice după turnarea stratului asfaltic de uzură. Au apărut gropi, așa că am cerut analizarea asfaltului, ca să vedem dacă materialul este de bună calitate. Rezultatele din două laboratoare distincte au arătat că materialul este de foate bună calitate. Totuși, ca o măsură de preveție, i-am cerut constructorului să deschidem pasajul rutier și să vedem cum se comportă în condiții reale de trafic și pe durata sezonului rece. Tocmai de aceea, Podul de la Butelii va fi deschis pe câte două benzi pe sens. Facem acest test în condiții realede trafic. Pe șantier, lucrările sunt finalizate în proporție de 45%. În cursul anului viitor vom finaliza întreaga lucrare. Testul este pentru a conserva interesul constănțenilor, pentru a nu recepționa lucrarea în pripă. Îmi cer scuze pentru disconfortul din zonă. Vă mulțumesc pentru înțelegere”, a declarat primarul Decebal Făgădău.