Podul IPMC se dezintegrează

PERICOL. Câteva secunde au lipsit pentru ca o femeie să fie strivită de două bucăţi de beton care s-au desprins, ieri, de pe Podul IPMC, din Constanţa, şi au căzut în curtea ei. „Nu-mi vine să cred că am scăpat! Eu tocmai ce trecusem prin locul respectiv şi intrasem în casă. Apoi, ca din senin, am auzit o bubuitură puternică. Am crezut că-i cutremur însă, când am ieşit, am văzut bucăţile de beton în curte“, a spus, speriată, proprietara casei, care a adăugat că nu a reuşit să îşi revină din şoc decât după câteva ore de la incident. Ea a mai spus că locuieşte sub pod din 1978 şi niciodată nu a mai trecut prin aşa ceva. Atât femeia cât şi soţul acesteia au adăugat că le e teamă să mai treacă prin propria curte, pentru că o altă dală de beton stă să cadă din moment în moment. Dedesubtul dalei care stă să cadă se află chiar o magazie a soţilor Drăceanu. Podul IPMC este în continuare nereabilitat, în condiţiile în care, de aproape şase ani, lucrările de consolidare şi modernizare sînt suspendate.

ISTORIE. Podul IPMC este format din două poduri paralele, construite unul lîngă altul. Primul a fost dat în folosinţă în 1965, iar cel de-al doilea, în 1985. În 2004, Ministerul Transporturilor a aprobat alocarea a 130 de miliarde de lei pentru repararea podului vechi, a cărui structură de rezistenţă trebuia ranforsată. Lucrările au demarat pe tronsonul reprezentat de podul vechi, carosabilul a fost decopertat şi s-a început înlocuirea grinzilor de susţinere, însă, în 2005, cînd Băsescu a devenit preşedinte, iar portocaliii au ajuns la Guvernare, finanţarea de la centru a fost sistată, banii fiind redirecţionaţi către oraşe ca Braşov sau Cluj. De atunci şi până în prezent, Consiliul Local şi Primăria Constanţa au făcut nenumărate demersuri la Bucureşti, pentru reluarea lucrărilor. Municipalitatea a solicitat finanţarea de la centru a lucrărilor de reabilitare a podului întrucît acesta face legătura între două drumuri naţionale şi asigură accesul în port al autovehiculelor grele, de transport, fapt pentru care obiectivul rutier poate fi considerat unul de interes naţional.

INDIFERENŢĂ MINISTERIALĂ. Zilnic, peste 3.500 de tiruri şi camioane din toată ţara circulă pe podul IPMC. „Situaţia este gravă şi va fi şi mai gravă. Din păcate, pentru a repara podul este nevoie de peste cinci milioane de euro, bani pe care Primăria Constanţa nu îi are. Nicăieri în România, nicio primărie nu repară asemenea poduri de pe drumurile naţionale din bugetul local. Ca să disponibilizăm aceşti bani de la Primărie ar însemna să anulăm total subvenţia la căldură, de exemplu, ceea ce nu se poate“, a declarat, ieri, primarul Constanţei, Radu Mazăre. El a adăugat că singura măsură pe care o poate lua Primăria în acest caz este aceea de a atenţiona populaţia: „Vom informa populaţia să fie atentă şi să nu mai treacă pe sub pod. Este singurul lucru pe care îl putem face“. Amintim că, în 18 iunie 2009, în urma promisiunilor ministrului de atunci al Transporturilor, Radu Berceanu, Consiliul Local Municipal a adoptat o hotărâre privind trecerea Podului IPMC din administrarea Primăriei Constanţa în cea a Ministerului Transporturilor. De atunci, municipalitatea aşteaptă adoptarea unei hotărâri de Guvern pentru preluarea podului. Primarul Mazăre a afirmat că, în urmă cu cinci zile, senatorul constănţean Nicolae Moga a încercat să poarte o discuţie cu “noul” ministru al Transporturilor, acelaşi Radu Berceanu. „A fost să-l întrebe dacă ne dă, totuşi, banii pentru pod, iar Berceanu i-a spus că ne dă .... Îmi e jenă să spun ce!“, a relatat Mazăre.