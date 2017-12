Podul rutier de la Medgidia va intra „la cosmetizat”

09:55:46 / 04 Mai 2014

pt vicea cea viteaza

doamna sa stea la cratita nu la politica nu este de nasul ei au amenajat un parc langa blocul unde locuieste si ANL iar gunoiul troneaza e OK suntem in Romania se vede bine iar jegul ala de PAUN impaiat umbla cu masina de servici la PIATA CONSTANTA LA CUMPARATURI la fel ca vicea si ANGAJATII POLITIEI LOCALE CARE SE PLIMBA PE BANII CELOR CARE PLATESC TAXE IN MEDGIDIA IORDACHE TU NU VEZI SAU NU POTI FACE NIMIC PACAT CA TE-AM VOTAT