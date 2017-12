„Poduri europene”, punţi spre artă şi cunoaştere

Cele patru săli de la parterul Muzeului de Artă, dedicate unor ample manifestări artistice temporare, îi îmbie pe constănţeni, în această lună, să le treacă pragul pentru a descoperi lumi artistice variate, păşind peste... „Poduri europene”. Acesta este numele sub care se prezintă expoziţia prin care s-a marcat finalul celei de-a IX-a ediţii a Taberei Internaţionale de Creaţie Feminină Contemporană de la Eforie Sud, „Poduri europene”. Sălile instituţiei de cultură s-au dovedit neîncăpătoare, vineri seară, la vernisaj, pentru numărul mare de vizitatori care nu au dorit să rateze nici această ediţie a evenimentului.

Expoziţia cu tema „Timpul şi atemporalitatea” a adus la Constanţa artişti din România, Olanda, Germania şi Bulgaria: Alma Redlinger, Amalia Gherasim, Angela Tomaselli, Bogdana Contraş, Dalia Bialcovski, Rodica Xenia Constantin, Cristian Sida, Dorin Baba, Ştefan Călărăşanu, Vasile Tolan, George Ciora, Horia Bojin, Bârzu Eugen, Erika Sellmann Busching, Karin Welke, Miriana Savova şi Karla Kassenaar.

Vernisajul a fost susţinut de gazda evenimentului, directorul Muzeului de Artă, dr. Doina Păuleanu, care a făcut câte o succintă prezentare fiecărui artist. „Am început de la un mic grup de artiste şi am crescut în fiecare an. Ne-am afiliat la Federaţia Internaţională Culturală de la Paris şi, astfel, am reuşit să cunoaştem multe artiste din alte ţări europene şi nu numai. În fiecare an, am organizat o tabără internaţională de creaţie, am muncit mult, dar munca nu era de ajuns, aveam nevoie de un sprijin financiar. Cel mai mare noroc al nostru a fost acela când am cunoscut-o pe doamna Anca Vlad, preşedintele Fundaţiei Fildas Art”, a spus preşedintele Asociaţiei Femeilor Creatoare în Arta Plastică din România, Rodica Xenia Constantin.

La această ediţie a taberei, care a avut loc la sfârşitul lunii mai şi începutul lui iunie, la Eforie Sud, au participat artişti cu vârste cuprinse între 22 şi 87 de ani. Vernisajul expoziţiei s-a încheiat cu invitaţia la tort - o reprezentare dulce a hărţii Europei - şi o cupă de şampanie. Expoziţia poate fi vizitată în perioada 10 iunie - 3 iulie, între orele 11.00 şi 19.00.