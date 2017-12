Poemele lui Ion Codrescu, publicate în Olanda

„Aşteptând în linişte”

La sfârşitul anului 2009, scriitorul şi plasticianul Ion Codrescu anunţa, la gala premiilor Uniunii Scriitorilor din România, filiala Dobrogea, în cadrul căreia i-a fost înmânat premiul pentru Eseu pentru cartea „Imagine şi text în haiga”, că, în curând, în Olanda, i se va publica un nou volum. Evenimentul anunţat s-a produs la finalul lunii decembrie, cartea scrisă de Ion Codrescu, „Aşteptând în linişte”, fiind publicată în ediţie bilingvă: engleză şi olandeză - „Waiting in Silence” / „Wachten in stilte” - la Editura „Schrijverke” din Hertogenbosch, Olanda. Versiunea în limba engleză îi aparţine autorului, iar traducerea în olandeză a fost realizată de poetul Max Verhart. „Istoria” volumului a început în urmă cu un an, când distinsul omul de cultură a primit invitaţia, prin e-mail, de la o editură olandeză, de a publica o carte cu poeme inedite din creaţia sa.

Cartea a fost publicată în condiţii grafice de excepţie, fiind un adevărat volum adresat bibliofililor, graţie strădaniei editorilor, care s-au îngrijit să-i creeze un aspect deosebit de atractiv. La acest lucru au contribuit şi cele cinci ilustraţii şi o caligrafie realizate în tehnica tuşului de către autor. De pe supracoperta cărţii, cititorii olandezi şi nu numai pot afla că lucrările autorului român se bucură de apreciere la nivel internaţional, creaţia sa fiind premiată în Japonia, Statele Unite ale Americii, Croaţia, Marea Britanie, Serbia şi Muntenegru, Bulgaria şi România.

Invitaţie la meditaţie

„Volumul ’Aşteptând în linişte’ este structurat pe tema căutării liniştii în realitatea secolului XXI, când oamenii sunt agresaţi de false valori, de zgomot, de crize financiare şi spirituale, când lumea este preocupată de îmbogăţire imediată, iar viaţa de zi cu zi nu ne mai lasă răgazul să ne adunăm gândurile. Poemele invită cititorul la meditaţie, la căutarea liniştii interioare, la descoperirea frumuseţii ascunse din natură şi la aprecierea acelor clipe care ne duc cu gândul mai mult la a exista în simplitate, decât la a trăi prin a poseda cât mai multe”, precizează Ion Codrescu.

În calitate de plastician, Ion Codrescu a ilustrat mai mult de o sută de cărţi şi reviste, iar lucrările sale de grafică se află în colecţii particulare şi de stat din multe ţări. De asemenea, trebuie specificat că, anul trecut, la invitaţia poetei americane Carole MacRury, Ion Codrescu a realizat ilustraţia volumului de versuri „În compania ciorilor. Haiku şi tanka, între flux şi reflux“.

Cel mai recent volum semnat de Ion Codrescu, „Aşteptând în linişte”, poate fi achiziţionat de toţi iubitorii de poezie din lumea întreagă, fiind distribuit atât din Olanda, cât şi în Statele Unite ale Americii, prin Editura „Red Moon Press”, utilizând website-ul: http://www.redmoonpress.com/catalog/.