În Aula Bibliotecii Judeţene „Ioan N. Roman” va avea loc, pe data de 6 iunie, cu începere de la ora 16.00, un eveniment editorial cu totul special, la care sînt aşteptaţi toţi iubitorii versurilor de calitate. Este vorba despre lansarea unui volum de poezie de o rară sensibilitate, „Poezia mea e speranţa”, carte a cărei autoare este o tînără talentată, Cidem Narcis Brăslaşu, nume deja cunoscut în peisajul literar de la malul mării. Trista sa poveste, crudă, nedreaptă, aceea de a-şi petrece viaţa într-un cărucior, din cauza unui sever handicap locomotor, nu a învins-o, însă, pe tînăra în vîrstă de numai 26 de ani, diagnosticată cu diplegie spastică, o paralizie cerebrală care i-a înnegurat existenţa, ci i-a dat putere să lupte cu propria soartă. Iar liniştea şi calea către alinarea suferinţei sale le-a regăsit în artă, Cidem Narcis Brăslaşu aflîndu-se, acum, în pragul lansării celei de-a noua cărţi care îi poartă semnătura. Tînăra îşi aminteşte că talentul său creator a fost descoperit, de fapt, în urmă cu şase ani, după ce una din creaţiile sale a fost publicată în paginile cotidianului „Telegraf” şi citită de primarul Constanţei, Radu Mazăre. Impresionat de poezia „Rugă”, primarul Radu Mazăre şi-a exprimat dorinţa de a o cunoaşte personal pe autoare şi i-a oferit acesteia un cărucior electric.

Cidem Narcis Brăslaşu a continuat să scrie şi să lupte cu viaţa, ajutată de familie şi de puţinii prieteni, transformînd suferinţa, boala, momentele sale de cădere, gîndurile negre, singurătatea, plînsul, visarea, în creaţii literare care farmecă şi înfioară cititorul. Despre noua sa carte, intitulată „Poezia mea e speranţa”, se poate spune că s-a născut într-un…spital. Volumul cuprinde 80 de poeme, cu teme care apar şi în cărţile anterioare – suferinţa, singurătatea, dorul de fratele pierdut, iubirea pentru mama sa, speranţa vindecării -, însă lucrarea aduce şi o noutate. Narcis povesteşte că principala sursă de inspiraţie pentru această carte a constituit-o, de fapt, spitalul din Beijing – China, unde a plecat, în urmă cu un an, să facă un transplant de celule stem. „Mi-am dorit să ajung acolo cu tot sufletul, pentru că am crezut într-un miracol. Tocmai acest lucru m-a făcut să scriu acest volum, dar n-a fost să fie aşa cum am sperat... speranţele mele au fost deşarte. Dar mergem mai departe. În spital, în China, am început să scriu şi acasă am continuat”, mărturiseşte talentata poetă. „Cartea aceasta înseamnă foarte mult pentru mine, pentru că acest lucru mă face să devin mai comunicativă cu cei din jur. Prin poeziile mele, adresez o chemare, un îndemn oamenilor, de a citi această carte cu sufletul”, mai spune Narcis.

Prima carte a autoarei, care este româncă de etnie tătară, se intitulează „Copil fără copilărie” şi este un volum de versuri bilingv, apărut în anul 2002. De atunci şi pînă acum, artista a publicat mai multe cărţi, atît de versuri, cît şi de proză, printre care se numără „Fir de iarbă”, „De treci codrii-nchipuirii”, „Frămîntări”, „Cînd lacrimile devin cristale”, „De-a alfabetul”, „Povestiri alese”, „Viaţa văzută din fotoliu...”. Mai mult, Narcis colaborează cu o revistă din judeţul Teleorman şi mai are în lucru un volum pentru preşcolari, precum şi o carte de poezii în limba tătară.

Lansarea noii sale cărţi, „Poezia mea e speranţa”, din data de 6 iunie, de la Biblioteca Judeţeană, este sprijinită de deputatul UDTTMR Amet Aledin şi se va constitui într-un eveniment inedit. Astfel, discursurile susţinute de cei care vor vorbi despre această lucrare, dar şi de autoare vor fi intercalate cu momente muzicale oferite de un grup de instrumentişti, prieteni ai autoarei, printre care se numără Marian Gănescu – saxofon, pian şi chitară şi Gheorghe Mihai. La acest eveniment editorial vor participa rude şi prieteni ai lui Cidem Narcis Brăslaşu, scriitori şi toţi cei care ştiu să aprecieze poezia de calitate.