„Poezie în doi“ cu aromă de cafea

De Ziua Internațională a Cafelei, experimentul Julius Meinl a schimbat peste 5.400 de poze de profil în „poezii de profil”, deoarece cuplurile (2.700 la număr) care au ieșit pe 1 octombrie, de Ziua Internațională a Cafelei, să își bea cafeaua împreună au fost recompensate pentru gestul lor de către Julius Meinl cu o cafea în locațiile partenere. În schimb, cei care au beneficiat de aroma cafelei au trebuit să-și exprime în mod poetic sentimentele față de persoana iubită, fiind părtași la acest manifest social unic care i-a îndemnat la creativitate.

„Am pășit pe un teren nou cu un experiment social care s-a dovedit a fi un real succes. În România am reușit să aducem împreună la o cafea nu mai puțin de 2.700 de cupluri care au ales să își deschidă inimile și să își exprime sentimentele la o întâlnire poetică în cafenelele noastre. Am început cu „Plătește cu Poezie”, eveniment lansat în România în urmă cu patru ani și care, la ora actuală, are loc în peste 30 de țări, anual scriindu-se în jur de 100.000 de poezii. „Poezie în doi” a fost încă un mod de a demonstra că versurile pot într-adevăr să aibă un impact real și să facă lumea mai bună”, a spus Tibor Dobri, managing director CEE South East, Julius Meinl.

Pe 1 octombrie, la nivel global, acest eveniment a inclus peste 450 de locații Julius Meinl din 11 țări și a adunat peste 20 milioane de aprecieri.

