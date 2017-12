Pokemon GO sperie China

Aplicaţia Pokemon GO, care a devenit cunoscută în întreaga lume la mai puţin de o săptămână de la lansarea sa oficială, este considerată un... posibil risc al securităţii naţionale în China. Nu toată lumea iubeşte Pokemon GO, jocul de pe mobil care s-a dovedit a fi un succes uriaș în întreaga lume. Prin aplicaţie, jucătorii pot merge pe jos, în realitate, în propriul cartier, pentru a vâna şi captura personaje de desene animate virtuale, care apar pe ecranele telefoanelor lor inteligente prin scanare, cu ajutorul camerei foto. Aplicaţia a primit acuze în SUA, după mai multe cazuri de furt de telefoane, de la utilizatori distraşi, şi după ce au avut loc accidente auto din neatenţia şoferilor care vânau pokemoni în timp ce conduceau sau a pietonilor care traversau strada captivaţi de joc. Un senator din SUA chiar le-a cerut dezvoltatorilor jocului să clarifice felul în care funcţionează sistemul lor de protecţie şi confidenţialitate a datelor.

Deşi jocul nu este disponibil în China, cea mai mare piaţă de desfacere a telefoanelor mobile inteligente şi a jocurilor online din lume, unii oameni de acolo se tem că ”aplicaţia ar putea deveni un virus trojan pentru acţiuni ofensive, în mâna SUA şi a Japoniei”. ”Nu juca Pokemon GO!!!”, a îndemnat utilizatorul Pitaorenzhe, pe site-ul de microblogging din China, Weibo.com. ”Este clar că SUA şi Japonia pot explora bazele secrete ale Chinei”, a completat acesta. În teoria conspiraţiei, Japonia Nintendo Co Ltd, care deţine franciza Pokemon, împreună cu Google ar putea deduce foarte uşor unde sunt bazele militare chineze, plasând personaje în diverse locuri şi observând locaţiile în care utilizatorii nu pot merge pentru a le captura, din cauza restricţiilor de acces. Apoi, în cazul unui război, Japonia şi SUA pot viza cu uşurinţă rachetele ghidate, iar China ar putea fi distrusă de invazia unui joc japonezo-american, a fost una din declaraţiile comunităţii celor deranjaţi de aplicaţia Pokemon Go, care a circulat pe site-ul Weibo.com. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe din China, Lu Kang, a declarat că nu a primit niciun fel de raport cum că jocul ar putea reprezenta un risc la securitatea naţională şi că nu a avut timp să se joace cu astfel de lucruri. Acesta nu a dat detalii suplimentare. Alte ministere guvernamentale nu au răspuns la întrebările despre joc trimise prin fax de către Reuters.

Însă pe fani nu i-au descurajat nici apelurile la boicot, nici faptul că Pokemon GO nu a fost lansat în China. Nintendo nu a dat niciun indiciu cu privire la o dată în care Pokemon GO va fi lansat în China sau dacă va fi lansat vreodată. Niantic, laboratorul care a dezvoltat jocul, a refuzat să comenteze despre o eventuală lansare. John Hanke, directorul executiv al Niantic, a declarat că ar fi posibil, din punct de vedere tehnic, să lanseze aplicaţia în China, dar că a luat la cunoştinţă o serie de reguli şi restricţii complexe, în vederea lansării.