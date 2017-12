„Polarkreis 18”, un nou nume confirmat la „B’Estfest”

„Polarkreis 18” este cel mai recent nume confirmat în programul festivalului „B\'Estfest 2009”, trupa germană avînd programat recital pe data de 2 iulie, în aceeaşi zi cu Moby, „Motorhead” şi Ayo. „B\'estFest” se va desfăşura în perioada 1-5 iulie, în aer liber, în cadrul complexului Romexpo din capitală.

Formată din Felix Rauber (voce/chitară/clape), Philipp Makolies (chitară/clape), Silvester Wenzel (clape), Uwe Pasora (bass), Christian Grochau (tobe) şi Ludwig Bauer (clape/chitară), trupa „Polarkreis 18” a trecut printr-o serie de schimbări şi formate stilistice pe parcursul ultimului deceniu, înainte ca trupa să se hotărască asupra numelui şi să îşi regăsească identitatea muzicală. Combinînd, într-o manieră inedită, timbrul vocal aparte al lui Felix cu ritmurile distorsionate ale tobelor, riff-urile de chitară şi sonorităţile electronice, stilul „Polarkreis 18” are ca obiectiv impactul emoţional asupra ascultătorului. Printre cele mai cunoscute piese ale trupei se numără „The Colour of Snow”, „Tourist”. „Happy Go Lucky”, „Dreamdancer”, „Under This Big Moon” şi cel mai recent hit, „Allein Allein”, care a transformat „Polarkreis 18” în revelaţia topurilor Europene de anul acesta.

Debutul discografic al trupei - un EP cu cinci piese -, în 2004, a fost urmat de primul album, „Look”, lansat un an mai tîrziu. În 2006, „Polarkreis 18” a ocupat poziţia secundă la un concurs muzical, fapt care a condus la semnarea unui contract cu o casă de producţie şi lansarea albumului „oficial” al trupei, „Polarkreis 18” (2007). Un an mai tîrziu, grupul a fost ales să cînte în dechiderea concertelor din turneul susţinut de „Smashing Pumpkins” în Germania, fiind invitat apoi şi de membrii „Depeche Mode” pentru deschiderea concertelor din Leipzig şi Berlin în cadrul „Tour of the Universe 2009”.