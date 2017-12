Polițiștii din Medgidia caută o adolescentă care a plecat de acasă împreună cu alte trei minore

Polițiștii din Medgidia au fost sesizați de către o familie din localitate asupra faptului că adolescenta de 14 ani Niculina Voicu a plecat de acasă, în urmă cu trei zile, împreuncă un o altă tânără de 17 ani și două fete de patru și respectiv opt ani. Fetele nu au spus nimănui unde se duc, iar rudele le caută acum cu disperare. Poliţiştii deţin date cu privire la faptul că cele patru s-ar afla în satul Stejaru, comuna Singureni din judeţul Giurgiu. Oamenii legii au cerut deja sprijinul colegilor giurgiuveni pentru a le găsi pe fete. Niculina Voicu are constituţie astenică, înălţime 1.20 - 1.25 m, greutate 40 - 45 kg, faţă ovală, părul saten, lung, strâns în coadă, ochii căprui, fără semne particulare. La data dispariției purta pantalon blue-jeans de culoare deschisă, tricou de culoare roşie, pantofi sport de culoare albă. Georgiana Chiriță, fata de opt ani dată dispărută are constituţie astenică, înălţime 0.90 - 095 m, greutate 20 - 25 kg, faţă ovală, părul blond, scurt, ochii căprui, fără semne particulare. Când a fost văzută ultima oară purta pantalon scurt de culoare roşie, tricou de culoare albă, papuci din plastic de culoare verde. Micuța de patru ani, Ileana Bibica Sali are mai puțin de un metru înălțime, aspect neîngrijit, faţă rotundă, părul şaten, tuns scurt, ochii căprui, fără semne particulare. Nimeni nu știe cu ce era îmbrăcată când a fost luată de acasă. Tânăra de 17 ani care le însoțește pe cele trei fete, Mariana Gigiș Sali are constituţie atletică, înălţime 1.60 - 1.65 m, greutate 50 - 55 kg, faţă ovală, parul şaten, lăsat pe umeri, ochii căprui, fără semne particulare. Când a plecat de acasă purta pantalon blue-jeans de culoare albastră, tricou de culoare gri, papuci din plastic de culoare albastră. Cetăţenii care pot furniza orice informaţii în legătură cu aceste fete sunt rugaţi să contacteze Poliţia din Medgidia sau Dispeceratul I.P.J. Constanţa, la telefon 0241.611.364, interior 20005.