Polițistul desfigurat de deținuți la Jilava era singur pe secție?

07:38:23 / 09 Iunie 2015

rusine

Si in politie s-a ajuns la o limita extrem de periculoasa. Politistii patruleaza singuri si unii sefi habar nu au ca o patrula ar trebui formata din 2 politisti. Indiferent cat curaj ar avea politistul, fiind singur , este intr-o situatie extrem de dificila pentru ca rareori infractorii ies la praduit singuri. Si in momentul in care sunt mai multi situatia devine extrem de periculoasa pentru politist. Toata lumea tace malc. Pericolele vin, trec, politistul ramane cu bataia luata, se face putin tam-tam dar apare alta fumigena si cazul este dat uitarii. Ba chiar apar unii care concluzioneaza "dirijati" probabil: "si ce? Nu el a vrut sa se faca politist? Ar fi trebuit sa stie ce-l asteapta." Mai bine ar pune ultrajul in fisa postului. Si uitati asa , incet incet, numarul de tineri care ar trebui sa imbratiseze cariera de politist. , se micsoreaza de la an la an. Statul nu are nici un fel de strategie pe termen mediu si lung in ceea ce priveste politica de personal. De fapt statul nu are decat o singura strategie: sa pape bugetul pe cai care ii permit ilegalitati.